水ドラ25「日本統一 東京編」ドラマを彩る楽曲2曲＆30秒トレーラー解禁！

テレ東では、7月2日(水)から水ドラ25枠(毎週水曜深夜1時〜1時30分)にて、本宮泰風&山口祥行ダブル主演「日本統一 東京編」を放送します。「日本統一」は、2013年8月25日から開始し、10年以上でレギュラーシリーズ累計68作(2025年5月現在)を誇り、各動画配信サイトでは新作が配信されるたびにランキング上位に常にランクインする人気の任侠作品です。不良少年だった氷室蓮司(本宮泰風)と田村悠人(山口祥行)が、日本最大の任侠団体・侠和会の若頭と本部長となり、「弱きを助け、強きを挫く」をテーマに日本極道界の頂点を目指すサクセスストーリー。

本作は「東京編」と題して、日本最大の任侠団体“侠和会”、昨今闇バイトグループとして大きな社会問題となっている“トクリュウ”、街を守る“警察”の3者によるクライムサスペンスエンターテインメントが繰り広げられます。ドラマの放送に先駆け、6月6日(金)からは山口祥行演じる田村にスポットを当てた映画「田村悠人」が公開。さらにU-NEXTでは、6月11日(水)から「日本統一 東京編」ノーカット版の全話独占先行レンタル配信がスタートします。■ オープニング&エンディングテーマが決定!オープニングテーマは、2006年に結成して以来、国内はもちろん海外でも大型フェスに数多く出演しその名を世界に轟かすバンド、Crossfaithが歌う「Paint The Target」。「日本統一」の世界観ともマッチした重低音の効いたラウドロックな楽曲で、オープニングを彩ります。エンディングテーマは、ミュージカル「刀剣乱舞」加州清光役や、舞台「呪術廻戦」虎杖悠仁役など、数多くの人気舞台に出演する俳優・佐藤流司がアーティスト「Ryuji」として結成したバンドプロジェクト、The Brow Beatが歌う「蛹室」。淡々とした前半からドラマチックに展開するサビが印象的で、ドラマの締めくくりにぴったりの楽曲となっています。オープニングを担当するCrossfaithエンディングを担当するThe Brow Beat≪アーティストコメント≫■ Kenta Koie(Crossfaith)今回「日本統一 東京編」に「Paint The Target」という曲を提供させて頂きました。この楽曲のテーマは「自分たちの音で更に領域(テリトリー)を広げていく」というもので、日本統一のテーマとも密接に繋がる部分があります。サウンドの強靭さとジェットコースターの様な展開はCrossfaithにとっても新境地であり、このサウンドは今回の東京編のストーリーを更に加速させていく事でしょう。侠和会そして氷室蓮司、田村悠人2人の東京での大暴れを個人的にも楽しみにしています!■ Ryuji(The Brow Beat)この度エンディングテーマを担当させて頂きます、The Brow BeatよりRyujiと申します。実は私、何を隠そう普段は佐藤流司という名前で役者をやっている訳なのですが、少しヤンチャな役が来ることも多く、こうしてヤンチャな作品…いや、ヤンチャっていうかもう…な作品に音楽で携わる事が出来て、非常に光栄です。The Brow Beatも日本統一さんの登場人物達のように、信念をもってロックバンドをやっております。エンディングテーマ「蛹室」も作品同様めちゃくちゃカッコいい曲に仕上がっております。是非宜しくお願い致します。■ 30秒PR映像初公開!この度、東京編の全体像が分かる30秒トレーラーが初公開!注目すべきは、氷室と田村のガンアクションや、今回、東京編の重要なカギを握る闇バイト強盗団。怪しい笑顔のひょうろくや切羽詰まった様子の前田航基、深澤大河の印象的な姿も映っており、普段の「日本統一」ではあまり見ることのできない“クライムサスペンス”の要素も盛り込まれた映像となっています。また、何やら思いつめた表情の田島亮と伊礼姫奈の姿も。田島は、映画「田村悠人」にも出演しており、映画との繋がりも…!?どうぞお楽しみに!≪イントロダクション≫大人気シリーズ「日本統一」が地上波ドラマに!任侠とトクリュウ、警察の三つ巴で繰り広げられるクライムサスペンスエンターテインメント!とある深夜、覆面三人組が、高級住宅街の一軒家に留守を見計らって侵入。ところが、金目のものを盗もうと物色しているところに、旅行で家をあけていたはずの夫婦が帰ってくる。慌てた強盗団は大通りに停めた車に向かって逃走。そんな彼らの近くを一台の車が通りかかる。乗っていたのは若頭・氷室蓮司(本宮泰風)、本部長・田村悠人(山口祥行)ら日本最大の任侠団体「侠和会」の面々。氷室と田村は、マスクをはぎ取りながら走り去る怪しげな3人を、車から飛び降り猛追跡。車に乗り込んだ2人は逃がしてしまうが、取り残された1人を拘束する。しかし見た目はごく普通の若者で…。若者曰く、3人は今日が初対面だといい、意図せず闇バイトに巻き込まれたようだ。「間違いねえ、トクリュウだ」…敵がトクリュウだと悟り、壊滅すべく動き出す氷室と田村。新たな戦いが今始まろうとしていた――!≪番組概要≫【タイトル】水ドラ25「日本統一 東京編」【放送日時】2025年7月2日スタート 毎週水曜深夜1時〜1時30分【放送局】テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道【配信】2025年6月11日から、動画配信サービス「U-NEXT」 にてノーカット版を全話独占先行レンタル配信▶ U-NEXT各話放送終了後から、広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします!★▶ テレ東HP▶ TVer▶ Lemino【企画プロデュース】本宮泰風【主演】本宮泰風 山口祥行【出演】篠田麻里子 / 舘昌美 北代高士 勝矢 中澤達也 本田広登 川粼健太 喜矢武豊中谷一博 / 二ノ宮隆太郎 前田航基 深澤大河 ひょうろく 田島亮 伊礼姫奈 / 大河内浩 / かたせ梨乃【監督・脚本】辻裕之【脚本】村田啓一郎【オープニングテーマ】Crossfaith 「Paint The Target」(Warner Music Japan)【エンディングテーマ】The Brow Beat 「蛹室」(dreamusic,Inc. / H3,Inc.)【プロデューサー】藤山晃太郎(テレビ東京) 加瀬未奈(テレビ東京) 鈴木祐介(ライツキューブ) 服巻泰三(ソリッドフィーチャー)【製作著作】「日本統一 東京編」製作委員会【公式HP】【公式X】 @tx_nihontouitsu【公式Instagram】 @nihon__touitsu【公式TikTok】 @nihontouitsu【公式ハッシュタグ】 #日本統一【コピーライト】 Ⓒ「日本統一 東京編」製作委員会≪映画概要≫『田村悠人』6月6日(金)新宿バルト9他全国順次公開山口祥行田島亮 川粼健太舘昌美 北代高士 勝矢 中澤達也本田広登 岸田タツヤ 喜矢武豊神保悟志本宮泰風原案・総合プロデュース:本宮泰風脚本:村田啓一郎監督:辻裕之アクション監修:坂本浩一主題歌:「SAINT」作詞・作曲:清春 編曲:三代堅『ETERNAL』(ヤマハミュージックコミュニケーションズ)より配給:ライツキューブ配給協力:ティ・ジョイ制作協力:ソリッドフィーチャー©2025「田村悠人」製作委員会