Mr.Children、『miss you』全国ホール＆アリーナツアーW収録映像作品より冒頭12分のライブ映像公開
Mr.Childrenが6月25日にリリースする、ライブDVD＆Blu-ray『miss you LIVE』より冒頭12分のライブ映像が公開された。
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本作は、2024年11月3日に開催されたアリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』最終公演である大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての『miss you』を完結させるべく新たに補完された映像を交えて完成した『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』と、アルバム『miss you』発売前から行われていた6年ぶりのホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』より大阪フェスティバルホールでのライブ映像を、一挙同時収録したものとなっている。
また、特設サイトでは全国共通店舗特典の『miss you LIVE』オリジナルステッカーのデザインも公開された。
（文＝リアルサウンド編集部）