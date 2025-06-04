[6.4 ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦](ベススタ)

※19:00開始

主審:上田益也

副審:唐紙学志、中澤涼

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 29 前嶋洋太

DF 37 田代雅也

DF 20 安藤智哉

MF 18 岩崎悠人

MF 88 松岡大起

MF 15 秋野央樹

MF 22 藤本一輝

FW 8 紺野和也

FW 17 ウェリントン

FW 14 名古新太郎

控え

GK 1 永石拓海

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 4 井上聖也

DF 47 橋本悠

DF 5 上島拓巳

MF 6 重見柾斗

FW 49 前田一翔

FW 53 前田陽輝

FW 7 金森健志

監督

金明輝

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 26 チョン・ミンギ

DF 15 中野就斗

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

MF 13 新井直人

MF 6 川辺駿

MF 24 東俊希

MF 18 菅大輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 21 田中雄大

DF 27 イヨハ理ヘンリー

DF 3 山崎大地

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

MF 5 松本大弥

FW 39 中村草太

FW 41 前田直輝

監督

ミヒャエル・スキッベ