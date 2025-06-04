福岡vs広島 スタメン発表
[6.4 ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦](ベススタ)
※19:00開始
主審:上田益也
副審:唐紙学志、中澤涼
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 20 安藤智哉
MF 18 岩崎悠人
MF 88 松岡大起
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
FW 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
FW 14 名古新太郎
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 4 井上聖也
DF 47 橋本悠
DF 5 上島拓巳
MF 6 重見柾斗
FW 49 前田一翔
FW 53 前田陽輝
FW 7 金森健志
監督
金明輝
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 6 川辺駿
MF 24 東俊希
MF 18 菅大輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
DF 3 山崎大地
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 5 松本大弥
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:上田益也
副審:唐紙学志、中澤涼
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 20 安藤智哉
MF 18 岩崎悠人
MF 88 松岡大起
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
FW 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
FW 14 名古新太郎
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 47 橋本悠
DF 5 上島拓巳
MF 6 重見柾斗
FW 49 前田一翔
FW 53 前田陽輝
FW 7 金森健志
監督
金明輝
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 6 川辺駿
MF 24 東俊希
MF 18 菅大輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
DF 3 山崎大地
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 5 松本大弥
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ