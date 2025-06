マテルが展開する、ダイキャストカーカテゴリーのパイオニアである「マッチボックス」から『ジュラシック・ワールド』とコラボレーションしたコレクションが登場!

映画に登場する乗り物をイメージしたシリーズで、恐竜と乗り物がセットになっています☆

マテル マッチボックス『ジュラシック・ワールド』コラボコレクション

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

発売日:2025年6月下旬

対象年齢:3歳以上

世界大手の玩具メーカー、アメリカ・マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル。

ダイキャストカーカテゴリーのパイオニアである「マッチボックス」から、新作映画『ジュラシック·ワールド/復活の大地』が2025年8月8日(金)公開となる『ジュラシック・ワールド』シリーズとコラボレーションした新作コレクションが登場します!

ラインナップは「ジュラシック・ワールド ベーシックカー」9種類、「ジュラシック・ワールド/マッチボックス モササウルスを運べ!水陸両用レスキューシップ」、「ジュラシック・ワールド 5パック アソート」3種類、「ジュラシック・ワールド トランスポーターズ アソート」6種類です。

どのグッズも、映画「ジュラシック・パーク」「ジュラシック・ワールド」シリーズに登場する恐竜と乗り物がセットになっています。

ベーシックカーシリーズは、コレクター心をくすぐる9種類の豊富なラインナップ!

また、水陸両用のレスキューシップは水に浮かべて遊べる本格派で遊び方の幅が広がります。

精巧な造形と遊びごたえのあるギミックで好奇心と想像力を刺激してくれるコレクションです☆

マッチボックス ジュラシック・ワールド ベーシックカー

価格:各500円(税抜)

サイズ:W10.8×D3.8×H16.5cm

『ジュラシック・パーク』『ジュラシック・ワールド』シリーズに登場する「インジェン社 オフロードビークル」「フォードエクスプローラー(#5)」「ジャイロスフィア」「‘14メルセデス・ベンツ G-Class G 550」「ハンヴィー、ラピッド レスキューコプター」「ジープ ラングラー(#18)」「‘19 ジープ グラディエータ」「‘18 ジープ ラングラー」全9種類をラインアップ。

新作映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』のロゴと車体イメージを記載したパッケージで映画の世界観が表現されています。

ジュラシック・ワールド/マッチボックス モササウルスを運べ!水陸両用レスキューシップ

価格:5,500円(税抜)

サイズ:W40.6×D13.2×H25.4cm

モササウルスと、水陸両用のレスキューシップのセット。

モササウルスをクレーンではさんで運んだり、ミサイルを打ったり、救命ボートを出したりと精巧なギミックが満載です。

実際に水に浮かべて遊ぶことができるのも嬉しいポイント。

セットにはミニカー1台が付いてきます。

マッチボックス ジュラシック・ワールド 5パック アソート

価格:各2,300円(税抜)

サイズ:W10.8×D3.8×H26.7cm

「ジュラシック・パーク」「ジュラシック・ワールド」シリーズに登場する恐竜と乗り物4台のセット。

「マッチボックス ジュラシック・ワールド 恐竜捕獲チーム」「マッチボックス ジュラシック・ワールド ラピッド ゲッタウェイ ユニット」「マッチボックス ジュラシック・ワールド アドベンチャー シーカーズ」の3種類が登場します。

マッチボックス ジュラシック・ワールド トランスポーターズ アソート

価格:各2,000円(税抜)

サイズ:W22.9×D4.4×H16.5cm

「ジュラシック・パーク」「ジュラシック・ワールド」シリーズに登場する恐竜と乗り物のセット。

ラインナップは「T-レックス・ハウラー」「モササウルス・サブマリン」「ケツァルコアトルス・コプター」「ギガノトサウルス・ローダー」「ディロフォサウルス・リフター」「ブルー&アトロキラプトル・トラック」の6種類です。

「マッチボックス」とは

1953年にイギリスで発売開始された、ダイキャストカーのカテゴリーにおけるパイオニアである「マッチボックス」

Jack Odellが、子どもが持ち運びできるようにするために作成し、マッチ箱を模したパッケージに小型のミニカーを収めて販売したことに由来しています。

その後に登場したミニカーに大きな影響を与えたと言われています。

実車を忠実に再現したデザインが特徴になっており、ファクトリーストックを重んじたライセンスカーをメインに、イギリスなどの欧州車系の車種ラインアップが充実したダイキャストシリーズです。

新作映画も待ち遠しい『ジュラシック・ワールド』の世界観を楽しむ、ミニカーと恐竜のおもちゃ!

マテル「マッチボックス」の「ジュラシック・ワールド」とコラボレーションしたコレクション全4種は、2025年6月下旬より販売開始です。

