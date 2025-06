◆USJ人気ハロウィーンイベント今年も開催

【女子旅プレス=2025/06/04】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、秋の期間限定 イベント 「ハロウィーン・ イベント 2025」を、2025年9月4日(木)から順次開催。第一弾となる イベント 概要が公開された。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは2002年からハロウィーン・ イベント を開始、2011年に初開催した「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、毎年そのクオリティやストーリー、スケールを進化させながら日本のハロウィーンを盛り上げるとともに、新たな楽しみ方を提案してきた。

◆ハロウィーン・ホラー・ナイト 開催期間:2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

◆美容ブランド・KATEとのタッグによるアトラクション

◆ハハハ! ハロウィーン・パーティ 開催期間:2025年9月4日(木)〜11月3日(月)

◆パークの秋をさらに盛り上げる、期間限定プロダクト

■ハロウィーン・イベント 2025

ハロウィーンを象徴する一大 イベント となった「ハロウィーン・ホラー・ナイト」(9月5日(金)〜11月3日(月))は、 イベント スケールをさらに拡大し、多数の絶叫アトラクションを展開。まず今年の「ストリート・ゾンビ」は、昨年よりも一層狂暴化した大量のゾンビが暴れまわり、パーク中のストリートで絶叫が響き渡ることに。熱狂的な音楽にあわせてゾンビもゲストも踊り狂う「ゾンビ・デ・ダンス」では、新たなアーティストとの コラボレーション も行う。(※詳細後日発表)グラマシーパークでは、新たなエンターテインメント「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」を開催。ハミクマたちによる熱狂のパーティが、派手に進化を遂げる。(※詳細後日発表)毎年人気の期間限定ホラー・アトラクションも多数登場。新登場の「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」は、戦慄のゾンビ製造工場でゾンビから逃げ惑う密室ホラー・メイズ。おぞましい施設を進むにつれ、毎年多くのゲストを恐怖の渦に巻き込んできたパークのゾンビたちが一体どのように誕生し、ゲストを襲い続けているのか、そして彼らが進化し続ける理由がこの恐怖の工場見学ツアーで明らかになる。また、「バイオハザード」シリーズ歴代ヒーローとともに最凶クリーチャーと闘う、昨年好評のライブ・ホラー・アトラクション「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、日本語バージョンと英語バージョンの二 言語 で開催。さらに、昨年好評だった人気アニメ『 チェンソーマン 』との コラボレーション による4Dアトラクション「 チェンソーマン ・ザ・カオス 4-D」や、絶叫のライド・アトラクション「 チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK:日本刀VSチェンソー ver.〜 」と、後ろ向きの絶叫コースター「 チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK〜」が復活を遂げる。加えて今年は「 チェンソーマン ・ザ・カオス 4-D」のオリジナルキャラクターである“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”が、アトラクションを飛び出しストリートにリアルに登場する「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」が新たに登場する予定だ。そしてハロウィーンの名物キャラクター、ハミクマ or ハミクマソウルを選んで独り占め&間近でふれ合えるグリーティング・フォトも再登場。今年はゲスト自身の カメラ での写真撮影が可能となる。「ハロウィーン・ホラー・ナイト」期間中、KATEとの初共創による「18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜」がパークに初登場。メイクアップブランドとのアトラクション共創はパーク史上初となる。メイン通りから外れた場所にひっそりとたたずむ“鏡だらけの館”は、喜怒哀楽それぞれの感情を司る“4人の魔女”が棲まう館。足を踏み入れたゲストは、魔女の使いによって、4名の魔女が潜む鏡の 部屋 へ案内される。魔女たちから、喜怒哀楽4つの感情に関する“感情の試練”を課せられたゲストが、さまざまな感情あふれる表情を見せると、“感情の秘薬”が授けられ、自分に秘められた感情と、その解放の仕方が明らかに。魔女の導きにより秘めた感情が呼び覚まされる新感覚のアトラクションだ。昼の「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」では、昨年も盛況だったDJピカチュウやDJゲンガーたちとのハロウィーン・パーティの内容を一新し、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が新登場。音楽は、昨年に続き「DECO*27」がプロデュース、ハードなロックスタイルと心躍るダンスナンバーという2つのジャンルの音楽に合わせて、ゴーストタイプのポケモンたちがゲストも巻き込みダンス・バトルを展開。バトルの結果でエンディングが変わる、誰もが踊って熱狂できるパーティだ。ほかにも、“ハチャメチャ”仮装のミニオンたちとのグリーティングや、「ユニバーサル・ワンダーランド」でのハロウィーン仮装のパークの仲間たちとのダンス・ショーなど、子どもから大人まで心の底から笑顔になれる昼のハロウィーンを開催する。このほか秋のパークでは、期間限定のプロダクトがそろい踏み。人気アトラクション「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」が、暗闇のなかをひたすら進む恐怖のボートツアー「ジュラシック・パーク・ザ・ライド 〜イン・ザ・ダーク〜」として初登場。「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、闇の魔術マッピングが新たに追加されパワーアップする「デス・イーターTM 〜ホグズミードの危機TM〜」や、ハリー・ポッターの世界において9月1日がホグワーツTM魔法魔術学校の新学期がはじまることから「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれ、世界中のハリー・ポッターファンがお祝いするこの記念すべき日にあわせて、特別ルートでホグワーツTM城内の細部までじっくり鑑賞できる「ホグワーツTM・キャッスルウォーク」が開催される。なお今回の第一弾情報に続き、今後もハロウィーン・ イベント に関する新情報が順次告知される。(女子旅プレス/modelpress編集部)日程:2025年9月4日(木)〜順次TM and (C) 2025 Sesame Workshop(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5052202(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)DECO*27 (C) OTOIRO(C)CAPCOM(C) 藤本タツキ /集英社・MAPPA(C)2022 米津玄師 /REIS SU E RECORDSTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C)2025 Universal Studios. All rights reserved.【Not Sponsored 記事】