Mr.Children最新ライブ映像作品『miss you LIVE』より、アリーナツアー冒頭12分を公開

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■Mr.Children『miss you LIVE』オリジナルステッカーのデザインも公開！

Mr.ChildrenのライブDVD＆Blu-ray『miss you LIVE』より、『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』の冒頭12分が公開された。

独創的なステージ演出と、凄まじい音楽への熱量を込めた力強いバンドの演奏。本作には、“舞台演出という芸術”にまで高められたアリーナツアーの最終公演・大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての『miss you』を完結させるべく、あらたに補完された映像を交えて完成した『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』と、アルバム『miss you』発売前から敢行されプレミアムライブとなっていた6年ぶりのホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』の大阪フェスティバルホールでの貴重なライブ映像を“一挙同時収録”している。

このたび6月25日のリリースに先駆けて、本作収録の全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』冒頭12分のライブ映像が公開。

また、特設サイトでは、全国共通店舗特典の『miss you LIVE』オリジナルステッカーのデザインも公開された。

リリース情報

2025.06.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『miss you LIVE』

『miss you LIVE』特設サイト

http://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20250625/

Mr.Children OFFICIAL SITE

https://www.mrchildren.jp/