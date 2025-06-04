Mr.Children最新ライブ映像作品『miss you LIVE』より、アリーナツアー冒頭12分を公開
■Mr.Children『miss you LIVE』オリジナルステッカーのデザインも公開！
Mr.ChildrenのライブDVD＆Blu-ray『miss you LIVE』より、『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』の冒頭12分が公開された。
独創的なステージ演出と、凄まじい音楽への熱量を込めた力強いバンドの演奏。本作には、“舞台演出という芸術”にまで高められたアリーナツアーの最終公演・大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての『miss you』を完結させるべく、あらたに補完された映像を交えて完成した『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』と、アルバム『miss you』発売前から敢行されプレミアムライブとなっていた6年ぶりのホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』の大阪フェスティバルホールでの貴重なライブ映像を“一挙同時収録”している。
このたび6月25日のリリースに先駆けて、本作収録の全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』冒頭12分のライブ映像が公開。
また、特設サイトでは、全国共通店舗特典の『miss you LIVE』オリジナルステッカーのデザインも公開された。
リリース情報
2025.06.25 ON SALE
Blu-ray＆DVD『miss you LIVE』
『miss you LIVE』特設サイト
http://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20250625/
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/