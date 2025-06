Mr.Children

Mr.Childrenが、6月25日に発売するLIVE DVD&Blu-ray『miss you LIVE』より「Mr.Children tour 2024 miss you arena tour」の冒頭12分を公開した。

【動画】Mr.Children tour 2024 miss you arena tour 冒頭12分映像 from『miss you LIVE』

独創的なステージ演出と、凄まじい音楽への熱量を込めた力強いバンドの演奏。 “舞台演出という芸術” にまで高められたアリーナtourの最終公演 大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての「miss you」を完結させるべく新たに補完された映像を交えて完成した「Mr.Children tour 2024 miss you arena tour」と、アルバム『miss you』発売前から敢行されプレミアム・ライブとなっていた6年ぶりのホール tour「Mr.Children tour 2023/24 miss you」の大阪フェスティバルホールでの貴重なライブ映像を“一挙同時収録”したLIVE DVD & Blu-ray『miss you LIVE』。

6月25日の発売に向けて、本作収録の全国アリーナツアー「Mr.Children tour 2024 miss you arena tour」の冒頭12分のライブ映像が公開された。また、特設サイトでは、全国共通店舗特典の「miss you LIVE」オリジナルステッカーのデザインも公開になった。LIVE DVD&Blu-ray『miss you LIVE』特設サイトhttp://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20250625/