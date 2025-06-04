ÅìÅÅµì·Ð±Ä¿Ø¤ÎÀÕÇ¤¤É¤¦È½ÃÇ¡¡Ê¡Åç¸¶È¯»ö¸Î¡¢6Æü¹µÁÊ¿³È½·è
¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ò½ä¤ê¡¢ÅìÅÅµì·Ð±Ä¿Ø5¿Í¤¬ÄÅÇÈÂÐºö¤òÂÕ¤ê²ñ¼Ò¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·×Ìó23Ãû±ß¤òÅìÅÅ¤ØÇå½þ¤¹¤ë¤è¤¦³ô¼ç¤¬µá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬6Æü¡¢È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£°ì¿³È½·è¤ÏÄÅÇÈ¤¬Í½¸«²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë»àµî¤·¤¿¾¡Ëó¹±µ×¸µ²ñÄ¹¤ò´Þ¤à4¿Í¤Ë·×13Ãû±ßÄ¶¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¸¶È¯»ö¸Î¤Çµì·Ð±Ä¿Ø¸Ä¿Í¤Ëµð³Û¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿½é¤Î»ÊË¡È½ÃÇ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï¡Ê1¡ËµðÂçÄÅÇÈ¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤«¡Ê2¡Ë¸¶È¯»ö¸Î¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤«¡½¤Î2ÅÀ¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¤Ï2002Ç¯¤ËÃÏ¿ÌÍ½Â¬¡ÖÄ¹´üÉ¾²Á¡×¤ò¸øÉ½¡£ÅìÅÅ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¶È¯¤ËºÇÂç15.7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡22Ç¯7·î¤Î°ì¿³ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢Ä¹´üÉ¾²Á¤¬ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÁê±þ¤Î²Ê³ØÅª¿®ÍêÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£Ä¹´üÉ¾²Á¤ò´ð¤Ë¤¹¤ì¤ÐµðÂçÄÅÇÈ¤ÏÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ê1¡Ë¤òÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿»¿åÂÐºö¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ê2¡Ë¤âÇ§Äê¤·¤¿¡£