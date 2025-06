タリーズコーヒーに、旬のフルーツを使った爽やかなフローズンでリラックス気分が楽しめるドリンクが登場!

季節限定のフローズンドリンク「&TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー」と「メロンヨーグルトスワークル」が発売されます☆

タリーズコーヒー「&TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー/メロンヨーグルトスワークル」

発売日:2025年6月11日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーから、じめじめした季節に、旬のフルーツを使った爽やかなフローズンでリラックス気分が楽しめる季節限定のフローズンドリンクが登場。

タリーズ初のジャスミンティーを使用した「&TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー」が発売されます。

さらに、ジューシーな北海道産メロンのフローズンとハニーヨーグルトを合わせた「メロンヨーグルトスワークル」もラインナップ。

湿度が高く、気分も憂鬱になりがちな梅雨の時期にぴったりな、リラックス気分が堪能できるドリンク2種を紹介していきます☆

&TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー

価格:660円(税込)

サイズ:Tallのみ

タリーズ初のジャスミンティーを使用した「&TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー」が登場!

華やかな香りのジャスミンティーと豊潤な桃のフローズンを合わせ、フルーティでさっぱりとした飲み心地に仕上げられています。

さっぱりとしていながらも、みずみずしい桃の甘みと果肉感が存分に楽しめるのもポイント。

ジャスミンの香りが心地よく、さらっとしたのどごしで清涼感のある味わい。

仕事の合間のリフレッシュにもぴったりです。

メロンヨーグルトスワークル

価格:690円(税込)

サイズ:Tallのみ

ジューシーな北海道産メロンのフローズンとハニーヨーグルトを合わせた、見た目も爽やかな「メロンヨーグルトスワークル」

2層に仕上げられているため、飲み進めるごとに味わいの違いが楽しめます。

夏に旬を迎えるメロンの豊かな甘み、ヨーグルトのほどよい酸味・コクが織りなすバランスのよい味わいを、気分転換の一杯としても楽しめるフローズンドリンク。

混ぜる具合で味わいの変化が楽しめます。

お好みのドリンクと楽しむ新作フードメニューも登場

価格:各355円(税込)

発売日:2025年6月25日(水)

好みのドリンクとのペアリングにもおすすめな新作フードメニューも登場。

ティーメニューとも相性抜群な「マーマレード&ヨーグルトクリーム」と、アイスコーヒーやアイスカフェラテとマッチする「ふわふわマフィン 塩キャラメル」がラインナップされます。

マーマレード&ヨーグルトクリーム

甘酸っぱいマーマレードと爽やかなヨーグルトクリームでさっぱり食べやすい味わいに仕上げられた「マーマレード&ヨーグルトクリーム」

ブリオッシュ風の軽い食感が特徴です。

ティーメニューとも相性抜群の、爽やかな風味のペストリーです。

ふわふわマフィン 塩キャラメル

ふんわり、しっとりとした食感に焼き上げ、塩キャラメルの味わいが広がる「ふわふわマフィン 塩キャラメル」

アイスコーヒーやアイスカフェラテと合わせて楽しめるスイーツです。

じめじめした季節に、旬のフルーツを使った爽やかなフローズンでリラックス気分が堪能できる期間限定メニュー。

タリーズコーヒーにて2025年6月11日より販売される「&TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー」と「メロンヨーグルトスワークル」の紹介でした☆

