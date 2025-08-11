¤Õ¤ì¤¢¤¤¡õ¼Ì¿¿»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡×
ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¡ÖCHARACTER GREETING FUN STUDIO¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤ªÉô²°¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÖCHARACTER GREETING FUN STUDIO¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×
¥ª¡¼¥×¥ó⽇¡§2025Ç¯7⽉4⽇¡Ê⾦¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
»ÜÀßÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¡×
½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê
Íø⽤ÎÁ⾦¡§⼊¾ìÌµÎÁ¡Ê⼀ÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê¡Ë¢¨Í½Ìó⽅Ë¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤è¤ê³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥Æ¡¼¥Þ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦︕
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.harmonyland.jp/sp/funstudio
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¡¢²°Æâ·¿¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¡ÖCHARACTER GREETING FUN STUDIO¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥²¥¹¥È¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤â¤Ã¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¡É¡¢¡È⼀½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÂ⽣¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÈµÇ°»£±Æ¤ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×¡õ¡Ö¥Á¥¢¥Õ¥ë¥ê¥º¥à¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿2¤Ä¤Î¤ªÉô²°¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÜÀß¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃÂ⽣⽇¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ÂÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥Ñ¥¹¡ÊÍÎÁ¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤òÈÎÇä¡£
»ÜÀß¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Ï¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÀì⽤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ÇÃå⽤¤·¤Æ¤¤¤ë⼈µ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿⾐Áõ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¥Æ¡¼¥Þ¡§¥¬¡¼¥ê¡¼¥ê¥Ü¥ó
¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥ì¡¼¥¹¤ÎÁõ¾þ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¥ê¥Ü¥ó¡×
²ÄÎù¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¶õ⽩ÉôÊ¬¤Ï½Ð⼊¤ê⼝¤Ç¤¹
¥ê¥Ü¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ªÉô²°¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¡§¥Á¥¢¥Õ¥ë¥ê¥º¥à
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÌÀ¤ë¤¤⾊Ä´¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢⾳Éä¤ä³Ú´ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Á¥¢¥Õ¥ë¥ê¥º¥à¡×
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¸µµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ëµ¤Ê¬¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÖCHARACTER GREETING FUN STUDIO¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
