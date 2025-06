ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、2025年のハロウィーン・イベントの概要を発表。新アトラクション『ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜』登場が決まった。新アトラクションは、戦慄のゾンビ製造工場でゾンビから逃げ惑う、密室ホラー・メイズ。毎年多くのゲストを恐怖の渦に巻き込んできたパークのゾンビたちが一体どのように誕生し、ゲストを襲い続けているのか、そして彼らが進化し続ける理由がこの恐怖の工場見学ツアーで明らかになるという。

「おぞましい施設を進みながら、獲物を探すグロテスクなゾンビに次々と襲われ、逃げ場のない極限状態からの脱出を目指す圧倒的なホラーにぜひ挑戦してください」と呼びかける。■ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜 NEW!ついにベールを脱いだ戦慄の"ゾンビ製造工場"で、あなたは、想像を絶する恐怖に直面する――。施設を進むうち次々と明るみに出るのは、ゾンビにまつわるおぞましい事実の数々…暴虐の限りをつくすグロテスクなゾンビたちが、密室であなた目がけて襲いくる、背筋も凍る地獄絵図!! 助けも逃げ場もない、餌食として逃げ惑うこの極限状態から、無事、脱出することができるか…!?開催場所:ステージ22開催時間:午前10時〜 パーククローズ2025年9月5日(金)〜11月3日(月)