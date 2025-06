ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、2025年のハロウィーン・イベントの概要を発表した。夜の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』(9月5日〜11月3日)は、恐怖レベルをさらに進化増幅、全てを忘れるほど恐ろしい超刺激的な体験を唯一無二のスケールで展開する。日が沈むと大量のゾンビがパークを彷徨い歩き、ゲストに襲い掛かる『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、2011年の秋にスタート以来、ハロウィーンを象徴する一大イベント。今年はイベントスケールがさらに拡大し、多数の“超絶叫”アトラクションを圧倒的なスケールになるという。

『ストリート・ゾンビ』は、昨年よりも一層"超狂暴化"した大量ゾンビが暴れまわり、パーク中のストリートで絶叫が響き渡る。熱狂的な音楽にあわせてゾンビもゲストも踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』では、新たなアーティストとのコラボレーションが決定した。詳細は後日発表される。■ストリート・ゾンビ ※POWER UP!ありえないほど大量&最凶、超超超超狂暴化したゾンビの群れに、あなたの身ひとつで立ち向かえ!!次々襲いくるゾンビからどうにか逃げ切った矢先、犠牲者たちの飛び散る血しぶきを全身に浴びる。絶望シーンの連続に、もう、発狂寸前!!地獄のストリートで絶叫しまくる、超解放の瞬間を味わえ。開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)開催時間:午後6時〜パーククローズ■ゾンビ・デ・ダンス ※POWER UP!我を忘れ、踊りくるえ。ゾンビの宴、解禁。新たなアーティストとのコラボレーションが決定! (※詳細後日発表)開催場所:パーク・ワイド(一部エリア除く)開催時間:午後6時〜パーククローズ