¡ÚÂ®Êó¡Û¤¢¤¹¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤ÇÈ÷ÃßÊÆÈÎÇä¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï1ÆüÁ°ÅÝ¤·¡¢¤¢¤¹¤«¤é¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤âÅìµþ¡¦Âçºå¹ç¤ï¤»¤Æ10Å¹ÊÞ¤Ç
¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ò¥í¡¼¥½¥ó¤â¡¢¤¢¤¹5Æü¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î¤½¤ì¤¾¤ì5Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤â¡¢¤¢¤¹5Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Ç¤¢¤¹¤«¤éÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯»º¤Î¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Åö½é6Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤ò1ÆüÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹5Æü¤«¤éÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î¤½¤ì¤¾¤ì10Å¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï1¥¥í¡á388±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Íè·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤¤Û¤É¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤¹5Æü¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î¤½¤ì¤¾¤ì5Å¹ÊÞ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¥¥í¡á389±ß¡¢2¥¥í¡á756±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¾®¤µ¤¤ÍÆÎÌ¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£