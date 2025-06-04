音楽プロデューサー・西尾芳彦さん死去 絢香「三日月」など作曲も【オリコン記録】
音楽塾ヴォイスの代表で音楽プロデューサーの西尾芳彦さんが5月30日、亡くなっていたことがわかった。63歳。音楽塾ヴォイスの公式サイトで発表された。
【表】絢香、オリコンランキング情報
西尾さんは1961年7月20日生まれ、佐賀県出身。86年、バンド「VOICE」として｢哀舞｣でメジャーデビュー。その後、作詞・作曲・編曲家として活動し、97年「音楽塾ヴォイス」を設立。YUI、絢香、Sowelu、家入レオ、玉城千春らをプロデュースし、ヒットへ導いた。作曲した主な楽曲は、絢香「I believe」、「三日月」、家入レオ「Shine」（家入と共作）など。
■西尾芳彦さん「作曲」、主なオリコンランキング記録
・絢香 ayaka「I believe」（2006年2月1日発売）
オリコン週間シングルランキング最高3位、累積売上23.6万枚
※作曲は絢香と共作
・絢香「三日月」（2006年9月27日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上24.3万枚
※作曲は絢香と共作
・絢香「Jewelry day」（2007年7月4日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上7.3万枚
※「オリコン週間シングルランキング」は、1968年1月4日付よりスタート。
※オリコン調べ（2025年6月9日付現在）
【表】絢香、オリコンランキング情報
西尾さんは1961年7月20日生まれ、佐賀県出身。86年、バンド「VOICE」として｢哀舞｣でメジャーデビュー。その後、作詞・作曲・編曲家として活動し、97年「音楽塾ヴォイス」を設立。YUI、絢香、Sowelu、家入レオ、玉城千春らをプロデュースし、ヒットへ導いた。作曲した主な楽曲は、絢香「I believe」、「三日月」、家入レオ「Shine」（家入と共作）など。
・絢香 ayaka「I believe」（2006年2月1日発売）
オリコン週間シングルランキング最高3位、累積売上23.6万枚
※作曲は絢香と共作
・絢香「三日月」（2006年9月27日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上24.3万枚
※作曲は絢香と共作
・絢香「Jewelry day」（2007年7月4日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上7.3万枚
※「オリコン週間シングルランキング」は、1968年1月4日付よりスタート。
※オリコン調べ（2025年6月9日付現在）