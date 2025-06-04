¸ÜµÒ¤é¤¬½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤«¤éÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î²þÀµÏ«Æ¯»ÜºöÁí¹ç¿ä¿ÊË¡¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤Î»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤é¤Ë¤è¤ëË½¸À¤ä²á¾ê¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬½¾¶È°÷¤ËÀº¿ÀÅª¡¢¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¡¢»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÏ«Æ¯»ÜºöÁí¹ç¿ä¿ÊË¡¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë½é¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¡£

¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡¢¹ñ¤¬»Ø¿Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¢§´ë¶È¤¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÀ°È÷¤·¡¢ÂÐ±þ¤Î¼ê½ç¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¢§Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÁêÃÌÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ä¼þÃÎ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¡É¤Î¼Â¸úÀ­¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î½¤Àµ¶¨µÄ¤Ç¡¢¢§¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÍÞ»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ÎÄÉ²Ã¡¢¢§¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î¸¡Æ¤¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¢§½¾¶È°÷¤¬101¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢´ÉÍý¿¦¤ËÀê¤á¤ë½÷À­ÈæÎ¨¤Ê¤É¤Î¸øÉ½¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë²þÀµ½÷À­³èÌö¿ä¿ÊË¡¤ä¡¢¢§½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¦³ØÀ¸¤é¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë²þÀµÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£