音楽と連動した花火が楽しめる！道新 山花火〜スカイ アートナイト サッポロ〜

北海道新聞社は、2025年8月30日(土)にさっぽろばんけいスキー場において、花火大会「道新 山花火〜スカイ アートナイト サッポロ〜」を開催します。

日時 :2025年8月30日(土) 16:00 開場 (打ち上げ 19:30予定)

※雨天決行、台風など荒天時の場合は中止、順延無し。

会場 :さっぽろばんけいスキー場(北海道札幌市中央区盤渓410)

主催 :北海道新聞社

特別協力 :さっぽろばんけいスキー場

後援 :札幌市、札幌市教育委員会

2023年より開催していた花火大会「Sky Art Night Sapporo(スカイ アートナイト サッポロ)」が、2025年から「道新 山花火〜スカイ アートナイト サッポロ〜」としてリニューアルします。

札幌の街なかから少し離れた自然の中でゆっくりとした時間を過ごしながら、さっぽろばんけいスキー場のロケーションを活かした音楽と連動した花火を堪能できる花火大会です。

【道新 山花火 リニューアルポイント】

1. 座ってゆったり鑑賞できる新席種が登場!

フリードリンク付きのテラス指定席やスノーピークのチェアに座れるペア席といった心地よく花火を楽しめる席を用意されました。

2. 手ぶらで楽しめる!バーベキューサイトプレミアムチケットも新登場!

花火前のひとときをさらに特別に。

会場で気軽に楽しめるバーベキューエリアを用意されました。

3. もっと気軽に楽しめる!チケット価格を見直しました。

チケットの価格を一部改定しました。

■チケット販売スケジュール

5月27日(火)12:00〜8月30日(土)15:00

■チケット券種 ※すべて税込価格です

・一般観覧チケット 3,850円/1名

・テラス指定席チケット 11,000円/1名

・スノーピークエリアペア席チケット 16,500円/2名

・カーサイトVIPチケット 33,000円/1台

・バーベキューサイトチケット 44,000円/1グループ

・往復シャトルバスチケット 1,100円/1名

・駐車場チケット 2,200円/1台

※中学生以上有料、小学生以下は無料。

テラス指定席チケット・スノーピークエリアペア席チケットについては、小学生以下の場合でもお席を必要とする場合は有料、保護者1名につき1人まで膝上に限り無料。

