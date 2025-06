「ストレンジャー・シングス」「niko and …」コラボ先行予約発売、アパレルと飲食で全26型

Netflis「ストレンジャー・シングス 未知の世界」と「niko and ...(ニコアンド)」のコラボレーションアイテムが2025 年6月 9 日(月)より「niko and ...」の公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売となる。本発売は 2025 年7月 3 日(木)より、 「niko and ...」全店舗、公式WEBストア and STなどのオンラインストアにて。「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」各店では飲食コラボメニューも期間限定で発売される。

シーズン 1~4 の代表的なシーンを切り取った作品の世界観が楽しめるデザイン。最終シーズンのリリース日程も発表された大人気シリーズのアイテムだ。

商品詳細

上段左から

【STRANGER THINGS】コラボ アソートオーバーショートスリーブシャツ \8,000(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ SCOOPリンガーTシャツ \5,000(税込)

中段左から

【STRANGER THINGS】コラボ ポスター風プリントTシャツ \5,000(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ ラッフルスリーブシャツ \6,000(税込)

下段左から

【STRANGER THINGS】コラボ サイドフリルシャツ \5,500(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ レトロボーダーポロシャツ \5,500(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ フリルトートバッグ \4,990(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ アソートキャップ \3,500(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ アソート 2Pソックス \1,980(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ メタルキーチャーム \1,980(税込)

上段左から

【STRANGER THINGS】コラボ リバーシブルブルゾン \18,000(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ 開襟シャツ \8,000(税込)

中段左から

【STRANGER THINGS】コラボ アソートプリントTシャツ \5,500(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ ボーダーTシャツ \5,500(税込)

下段左から

【STRANGER THINGS】コラボ プリントTシャツ season 2 \5,500(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ プリントTシャツ season 1 \5,500(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ 総柄バンダナ \1,650(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ つば裏プリント刺繍ハット \3,960(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ ライン刺繍 2Pソックス \1,980(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ プリントメッシュキャップ \3,300(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ クッション \3,300 (税込)

【STRANGER THINGS】コラボ ポーチ \1,980 (税込)

【STRANGER THINGS】コラボ ビニール傘 \1,540(税込)

【STRANGER THINGS】コラボ マフラータオル \1,650(税込)

左:デモゴルゴン ブラッドオレンジスムージー \690(税込)

右:Upside Down ブルー×レッドソーダ \690(税込)

予約発売は2025 年 6 月 9 日(月)10:00より順次。6月27日(金)23:59 まで

。

※予約上限に達し次第終了となります。

※公式WEBストア and STのみで行います

コラボドリンク取り扱い店舗:

「 niko and ... COFFEE 」 ららぽーと富士見 / 「 niko and ... COFFEE」TOKYO/「niko and ... COFFEE」二子玉川ライズ S.C/「niko and ... COFFEE」ららぽーと海老名/「niko and ... COFFEE」イオンモール白山/「niko and ... KITCHEN」イオンモール 甲府昭和/「niko and ... COFFEE」イオンモール豊川/「niko and ... COFFEE」 mozoワンダーシティ/「niko and ... COFFEE」イオンモールナゴヤドーム前/「niko and ... COFFEE」イオンモール津南/「niko and ... COFFEE」京都寺町/「niko and ... COFFEE」梅田ヘップファイブ/「niko and ... COFFEE」神戸ハーバーランドウミエ/「niko and ... COFFEE」ならファミリー/「niko and ... COFFEE」ららぽーと福岡/「niko and ... COFFEE」アミュプラザくまもと

※店舗の在庫状況により、販売終了日が早まる可能性がござい ます。