Î©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¡ÖÄ¹Åè¡×¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ï·É¾ÎÎ¬¤¬Îéµ·¡×¤È»ýÏÀ¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤µ¤ó¡×ÉÕ¤±
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Çà·É¾ÎÏÀá¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï²æ¤é¤¬ÃæÆüÀï¡£²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë´Ñ¤¿¤Î¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î»î¹ç¡£¸å³Ú±àµå¾ì¡£³°ÌîÀÊ¤«¤é¡££±ÈÖ¥µ¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÃÌ»Ö¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿»þ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÎÆóÅÙ¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿£±£¹£·£´Ç¯£±£°·î£±£´Æü¤Îµð¿Í¡½ÃæÆüÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»Ö¤é¤¯¤ÏÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖËèÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ï·É¾ÎÎ¬¤¬Îéµ·¡£Ä¹Åè¡¢¤Ò¤Ð¤ê¡¢Íµ¼¡Ïº¡¢°¯ÈþÀ¶¡¢ÂçÃ«¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾ì¹ç¤äÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ï¤¤Á¤ó¤È·É¾Î¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬Âç¿Í¤ÎÎéµ·¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»°ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÌ»Ö¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Ëã¿ý¤ò¤ä¤Ã¤¿»þÉÕ¤¿Í¤ÇÆ±¹Ô¤·¤¿¤Ã¤±¡£¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë»ä¤¬¸å¤í¤«¤é¾åÃå¤ò¤«¤±¤Æº¹¤·¾å¤²¤¿¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤½¤ì¤òÃå¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡Ø¤ó¡©¡Ù¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¾åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÒì¤¤¤¿¡×¤È¡Ö¤µ¤ó¡×ÉÕ¤±¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÍî¸ì²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¡£Ê»¤»¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿²ó¿ô¤â£³²ó¤ËàÄûÀµá¤·¤¿¡£