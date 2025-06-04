µ®ÅçÌÀÆü¹á¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÆþÀÒ¤ÎÆü¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬ÊõÊª¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØLULUTI HARAJUKU¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£µîÇ¯·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿µ®Åç¤¬¡È»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¡¼¥È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ª¥´¡¼¥ë¥É¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂ¼ó¥Á¥é¥ê¤Êµ®ÅçÌÀÆü¹á
¡¡¡ÖLULUTI¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»îÃå¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥É¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖLULUTI HARAJUKU¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎWITH HARAJUKU¤Ë¤Æ6Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ®Åç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿µ®Åç¤Ï¡ÖµîÇ¯ÆþÀÒ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ®Åç¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±12·î¤Ë¤Ï½ãÇò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Çµó¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ª¥´¡¼¥ë¥É¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂ¼ó¥Á¥é¥ê¤Êµ®ÅçÌÀÆü¹á
¡¡¡ÖLULUTI¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»îÃå¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥É¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖLULUTI HARAJUKU¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎWITH HARAJUKU¤Ë¤Æ6Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ®Åç¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±12·î¤Ë¤Ï½ãÇò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Çµó¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£