timelesz菊池風磨×Ryo’LEFTY’Miyata、楽曲「Rock this Party」やアルバム『FAM』の制作裏側を語る
■timeleszとして活動する想いや、菊池風磨の「マイ哲学」も放送！
timeleszの菊池風磨が、音楽プロデューサー・Ryo’LEFTY’Miyataがメインパーソナリティを務めるJFN系列全国ネットFMラジオ番組『cross-dominance MUSIC TOURIST』の第36～38回に登場する。
番組内では、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人で作詞を担当し、音楽プロデューサー・Ryo’LEFTY’Miyataが作曲・編曲を手掛けた、新体制timelesz第1弾楽曲「Rock this Party」の制作秘話や、最新アルバム『FAM』制作の裏側についてじっくり語っていく。
さらに、timeleszとして8人で活動するなかでの想いや、アーティストとして大切にしている菊池風磨の「マイ哲学」が届けられる。
番組情報
JFN系列全国ネット『cross-dominance MUSIC TOURIST』
06/07（土）～ 対談テーマ：音楽ルーツの旅
06/14（土）～ 対談テーマ：最新アルバム「FAM」制作の裏側
06/21（土）～ 対談テーマ：マイ哲学
リリース情報
2025.06.11 ON SALE
timelesz
ALBUM『FAM』
番組サイト
https://www.cross-dominance.tokyo/radio/
timelesz OFFICIAL SITE
https://ovtp.jp/
https://starto.jp/s/p/artist/24