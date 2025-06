弘前ねぷたまつりの運行体験や地域の人たちと交流を深められる！「Entre！(アントレ)」ねぷたコース参加者募集

青森県弘前市では、弘前市への“入り口”として、実際に弘前市で暮らさないと関われないような、文化・経済・暮らしに参加するきっかけをつくるプロジェクト「Entre!(アントレ)」ねぷたコースへの参加者を募集します。

「Entre!(アントレ)」ねぷたコース

対象 : 青森県外在住者で主に20代から40代の方

オンライン説明会に参加できる方

(難しい場合はご連絡ください)

弘前の方々や現場への敬意や好奇心、

面白さをもって接することができる方

定員 : 20名(各ねぷた団体に3名程度)

参加費(税込) : 社会人 25,000円

学生 15,000円

※滞在宿泊費、保険料込み

※弘前市までの交通費や現地での食費等は自己負担

滞在先 : HIROSAKI ORANDOゲストハウス

※客室はドミトリー(2段ベッド)

滞在日程 : (A)か(B)のどちらかを選択

(A)前半日程:2025年7月29日(火)〜8月4日(月)6泊7日

(B)後半日程:2025年8月3日(日)〜8月8日(金)5泊6日

オンライン説明会: (Zoom使用、1時間程度、申込不要)

日程 2025年6月5日(木)19:00〜

6月7日(土)10:00〜/13:00〜

6月11日(水)19:00〜

6月18日(水)19:00〜

6月24日(火)19:00〜

URL https://us06web.zoom.us/j/91010900260

(ミーティング ID:910 1090 0260)

申込方法 : 実施概要をご確認の上、ウェブサイトから申込

申込締切 : 2025年6月25日(水)

注意事項 : 弘前市内の移動は貸し自転車を予定

(別途保険に加入いただく予定)

プログラム参加後、簡単な体験記の提供をお願いします

問い合わせ先 : 一般社団法人Next Commons Lab 弘前(青木・石山)

(メール) ncl.hirosakiv2@gmail.com

「ねぷたコース」は、弘前ねぷたまつりの運行期間(2025年8月1日〜7日)前後に弘前市に滞在し、ねぷた運行団体の活動に参加しながら交流を深められるプログラムです。

これまでの参加者は3年間で50名を超えており、ねぷた制作や、まつりの運行体験など、地域の人たちと共に津軽の熱い夜を体感する関係人口創出事業です。

2024年Entre!参加者ねぷた解体の様子

「Entre!(アントレ)」ねぷたコースチラシ

■弘前ねぷたまつりとは

青森県津軽地方の夏を彩る「弘前ねぷたまつり」は、毎年8月1日〜7日に開催され、三国志や水滸伝などの武者絵等を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前市を練り歩く夏まつりで、国から重要無形民俗文化財に指定されています。

「弘前ねぷたまつり」の始まりは、昔、農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を船や燈籠(とうろう)などにのせ、川に流した「ねむり流し」という行事から発展し、まつりになったとされています。

弘前ねぷたまつり

