by 李 季霖台湾の半導体企業のTSMCは2024年に、日本の熊本県に第2工場を建設し2027年末までに操業を開始する計画を発表していますが、着工は遅れています。同社の魏哲家CEOはこの問題の原因について、交通渋滞が理由だと説明しました。TSMC熊本県拠点拡張の遅れ、交通渋滞悪化を指摘−魏哲家CEO - Bloomberghttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-03/SX9NA3DWRGG000

TSMC’s expansion in southwest Japan faces delayshttps://www.verdict.co.uk/tsmcs-expansion-in-southwest-japan-faces-delays/TSMC expects record 2025 profit despite US tariffs, currency volatility - Nikkei Asiahttps://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-expects-record-2025-profit-despite-US-tariffs-currency-volatility魏CEOは2025年6月3日の株主総会後の会見で、1000億ドル(約14兆3000億円)の追加投資によりアメリカ・アリゾナ州の生産拠点を強化することついてドナルド・トランプ大統領と協議したことを報告し、大統領とのやりとりは「温かみのあるものだった」と強調しました。その一方で、熟練労働者の不足と最低限必要な建設期間の制約により、TSMCが当初の予定の通り5年で建設を完了するのは「非常に困難」だとトランプ大統領に伝えたとも話しました。TSMCは地政学的緊張の高まりと、AI開発に不可欠なNVIDIA製チップの需要拡大を受けて海外での生産を積極化させており、アメリカだけでなく日本でも工場の建設を進めています。一方で、TSMCはトランプ大統領就任の直後にアメリカへの投資を大幅に増やす計画を打ち出したほか、先に熊本県に建設された第1工場の労働者急増により地元の交通インフラがパンク状態にあることも重なり、日本での半導体生産を急ぐ必要性が低下したことが指摘されるようになりました。魏CEOは、TSMCが日本の交通事情に与えた影響について、「地元の交通に過大な影響を与えてしまいました。私自身もそれを身をもって経験しました」と話しました。日本政府は、迅速な対応を約束しているとのことですが、TSMCは状況が改善するまで工事を延期する考えです。また、魏CEOは計画の遅れは「軽微」だと述べましたが、具体的な延期期間については明かしませんでした。海外での生産体制強化の遅れに加え、TSMCはトランプ大統領が打ち出した関税政策などによる混乱にも直面しています。しかし、こうした問題があるにもかかわらず、TSMCは2025年に過去最高の利益を計上する見通しです。株主総会で魏CEOは「TSMCへの関税の影響は直接的ではありません。関税は輸入業者が負担します。しかし、関税は価格上昇を招き、需要を低下させる可能性があります。また、AI需要は全体的に依然として非常に高い水準です。私の唯一の懸念は、世界的な経済減速です」と述べました。報道によると、TSMCは関税よりも為替レートの変動の影響を警戒しているとのこと。魏CEOは、台湾ドルがアメリカドルに対して1%上昇すると、TSMCの営業利益率と粗利益率は0.4ポイント低下すると指摘した上で、「最近台湾ドルはアメリカドルに対して8%上昇しました。これは粗利益率の3%以上の低下につながる可能性があり、売上高が3兆台湾ドル(約14兆円)であれば、その数字は大きなものとなるでしょう」と付け加えました。