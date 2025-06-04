3»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢3»ÐËå¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤ËÆ£ËÜÈþµ®¤¬ÌåÀä¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤¤¤¤¡ª¡×°é»ù¤Î¤¿¤á¡ØÊó¥¹¥Æ¡Ù¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¾ÃÌÈ½¤â
¡¡¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬¡¢6·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£3¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâÅÄÆÆ¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë3¿ÍÌ¼¤Î¼Ì¿¿
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë"¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»"¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹°é»ù²È»öÆÃ²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬¥Ñ¥Ñ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï8ºÐ¡¦5ºÐ¡¦1ºÐ¤Î»°»ÐËå¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÆâÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄ²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ç¯Îð½ç¤Ë²£¸þ¤¤ÇÊÂ¤ó¤À»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©Ì¼3¿Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡£¡Ö»Å»ö¹Ô¤¯»þ¤Ë3¿Í¤¬¸¼´Ø¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹Ô¤¯¤Ê¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é²Ä°¦¤é¤·¤¤¡ÈË¸³²¡É¤ò¼õ¤±¤ëÆü¾ï¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤È¤«¤â¤¦¡¢¡Ø¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤«¤é¡ª»þ´Ö¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÎ®¤¹¡Ë¡×¤ÈµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ëÄ«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£°ìÊý¤ÇÆâÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò10¤«¤¾¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥®¥å¡¼¡×¤È¡¢¾¯¤·¤Î»þ´Ö¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆâÅÄ¤ÏËè½µ¿åÍËÊüÁ÷¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö½é¤ÏÆþ¤ê»þ´Ö¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÆâÅÄ¤Ï¡ÖÆþ¤ê¤Î»þ´Ö¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈÂ¦¤ËÁêÃÌ¡£¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê°é»ù¤ËÁ´ÎÏ¤ÊÆâÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¡¢²£ß·¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£