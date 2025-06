ハンズフリーになる「ペットボトルホルダー」が超便利！セサミストリートマーケットの新作が夏に大活躍の予感

フェスやキャンプなど、野外イベントが増えるこれからの季節。セサミストリートマーケットから、そんなおでかけやイベントに大活躍する、おしゃれと機能性を両立したアウトドアコレクションが登場します。6月5日(木)より、 セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店 、アーバンドック ららぽーと豊洲店および、公式オンラインストアにて販売が始まるので、気になる人はぜひチェックしてくださいね。おしゃれ×機能性を両立した、セサミストリートマーケットの新商品

アウトドアコレクションのテーマは“GO OUT FOR SUMMER”。夏のおでかけやイベント時に、コーディネートのポイントになるだけでなく、実用性も兼ね備えたバッグやソックスなどがお目見えします。アースカラーをベースにした豊富な色展開が特徴で、各キャラクターのアートとロゴがほどこされたデザインにも注目ですよ。2種類のバッグからどちらを選ぶ?「スリングショルダーバッグ」(各 税込4950円)は、スリムな形状ながら、上部と側面にある2つのポケットでたっぷり収納できるアイテム。ショルダーテープは長さ調整ができるので、その日の気分やコーディネートにあわせてフィット感を変えられますよ。ファスナーの取っ手とプリント部分がアクセントカラーになっており、ロゴは立体感のある質感なのもポイント。旅行やアウトドアにはもちろん、シンプルなデザインだから普段使いにもぴったりです。フェスやキャンプなどのアウトドアだけでなく、生地が薄く軽量で、ちょっとしたおでかけにも便利な「サコッシュ ショルダーバッグ」(各 税込3850円)。ファスナーポケットが2カ所付いており、小物や貴重品をまとめてすっきり収納できますよ。カラーによってデザインされているキャラクターが異なるので、お気に入りを選んでみて。※画像一番右の『GRN』のみ、6月中旬納期予定カラフルなソックスは、イロチ買いしたくなるかわいさラインアートが大人っぽい「ジャガードソックス」(各 税込1485円)は、後ろからチラッと見えるキャラクターと豊富なカラバリが、コーディネートのさりげないアクセントに。しっかり伸びる素材で快適にフィットする、ユニセックス仕様なのもうれしいですね。カラーとキャラクターの組み合わせは、同シリーズのサコッシュと同じなので、2つを合わせたおしゃれも楽しんでみてはいかがでしょう。ハンズフリーで持ち運べる「ペットボトルホルダー」が便利すぎ「カラビナ付き ペットボトルホルダー」(各 税込2090円)は、キャップの下に装着でき、ハンズフリーで持ち運べる便利なアイテム。屋外レジャーやフェスなど、アクティブに行動したい日に重宝しますよ。バッグの中に収納せずに持ち運べるため、水滴などで中が濡れる心配がないのも◎キャラクターたちと一緒に夏のおでかけを楽しもうコーディネートのさりげないポイントになるデザインと機能性の高さで、幅広いシーンに使える、セサミストリートマーケットのアウトドアコレクション。1つ持っておくと何かと便利なアイテムばかりなので、ぜひゲットしてくださいね。TM and © 2025 Sesame Workshopアウトドアコレクション「GO OUT FOR SUMMER」商品一覧https://sesamestreetmarket.jp/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース