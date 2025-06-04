¡È¥¹¥¦¥Ñ¡É¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇPTSD¡Ä¥À¥ó¥µ¡¼Honey J¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈºÆÄ©Àï¤ÎÍýÍ³
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡¢"¥¹¥¦¥Ñ¡É¤³¤È¡ØWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¹¥¦¥Ñ¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëHoney J¡Ê¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¡Ë¡¢Lip J¡Ê¥ê¥Ã¥×¡¦¥¸¥§¥¤¡Ë¡¢Leejung Lee¡Ê¥ê¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥µ¥í¥ó¥É¥ê¥Ã¥×2¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥º¥Ü¥ó¤Ï!?¡×¿Íµ¤¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È
¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Honey J¤Ï¡ÖÅö»þ¤Îµ²±¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»þ¡¹¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¿½Ð±é¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬º®¤¸¤Ã¤¿ËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÇ½é¤Î»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡È¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ä¡É¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤Þ¤¿½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Honey J¤Ï¡ÖÀµÄ¾¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÈ¯É½»þ¤ËÎ®¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤âPTSD¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢·ë¶É¤ÏÎÉ¤¤µ²±¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆÄ©Àï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿RIHEY¡Ê¥ê¥Ø¥¤¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£Honey J¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤¿ÀÎ¤ÎÎø¿Í¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤Û¤É¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢¡ÖÎý½¬½é´ü¤Ë¤ÏÄÀÌÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤ä¤êÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ÊÁ°¤Ï»ä¤¬1¿Í¤Ç¿¶ÉÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏRIHEY¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ë«¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Honey J¤Ï¡Ö¡Ø¥¹¥¦¥Ñ¡Ù°ÊÁ°¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´Ö¤ËÇÉÈ¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤ÏÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Honey J¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢·ù¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤ÎMC¤Ë¡È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤¹´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÉ¬»à¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Leejung Lee¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊµã¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Honey J¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±Á´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿´¤«¤é¥À¥ó¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥¦¥Ñ¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë