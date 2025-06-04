DellやAPRESIAが監修！ カプセルトイ「手のひらネットワーク機器2.1」6月12日発売
【ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器2.1】 6月12日～ 順次発売 価格：1回500円
「手のひらネットワーク機器2.1」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器2.1」を6月12日より順次発売する。価格は1回500円。
本商品は、ケーブルで機器同士をつなげられるネットワーク機器のカプセルトイ。1/12サイズで、ベゼルは取り外し可能となっている。
「APRESIA Systems【ApresiaNP3000-24X4Q】」「Dell Technologies【PowerEdge R760】」「Extreme Networks【5720-48MXW】」「Fortinet【FortiGate-3701F】」の全4種がラインナップされている。
「手のひらネットワーク機器2.1」ラインナップ「APRESIA Systems【ApresiaNP3000-24X4Q】」 「Dell Technologies【PowerEdge R760】」 「Extreme Networks【5720-48MXW】」 「Fortinet【FortiGate-3701F】」 【ラインナップ】
「APRESIA Systems【ApresiaNP3000-24X4Q】」
「Dell Technologies【PowerEdge R760】」
「Extreme Networks【5720-48MXW】」
「Fortinet【FortiGate-3701F】」
(C)tarlin international.,co.ltd