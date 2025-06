TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの初となるドームツアー『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』東京ドーム追加公演が収録されたDVD&Blu-rayが、きょう4日に発売された。本作には、MISAMOにとって初となる東京ドーム公演の模様が収録されている。圧巻のパフォーマンスとヒット曲の数々、そして未配信の新曲など、個性が光るソロステージが楽しめる内容となっている。

初回限定盤は、特典映像「Documentary of MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」(約53分予定)のほか、40ページのフォトブックや、セルフィー絵柄フォトカードが封入されるなど、特典が盛りだくさんとなっている。■収録曲Do not touchRed DiamondIt’s not easy for youRewind youMarshmallowBouquetWah Wah WahMirage (SANA)Misty (MINA)Money In My Pocket (MOMO)IdentityRUNWAYJealousyBaby, I'm goodFunny ValentineNEW LOOK (Covered by MISAMO)Behind The CurtainDaydreamMedley (NEW LOOK (Covered by MISAMO)〜Identity〜Wah Wah Wah〜Do not touch〜Behind The Curtain〜Marshmallow)Catch My Eye