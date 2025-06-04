MISAMO、東京ドーム公演DVD＆Blu-ray発売 特典盛りだくさん【収録曲一覧】
TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの初となるドームツアー『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』東京ドーム追加公演が収録されたDVD＆Blu-rayが、きょう4日に発売された。
【写真】東京ドームのステージで圧倒的な存在感を放つMISAMO
本作には、MISAMOにとって初となる東京ドーム公演の模様が収録されている。圧巻のパフォーマンスとヒット曲の数々、そして未配信の新曲など、個性が光るソロステージが楽しめる内容となっている。
初回限定盤は、特典映像「Documentary of MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」（約53分予定）のほか、40ページのフォトブックや、セルフィー絵柄フォトカードが封入されるなど、特典が盛りだくさんとなっている。
■収録曲
Do not touch
Red Diamond
It’s not easy for you
Rewind you
Marshmallow
Bouquet
Wah Wah Wah
Mirage (SANA)
Misty (MINA)
Money In My Pocket (MOMO)
Identity
RUNWAY
Jealousy
Baby, I'm good
Funny Valentine
NEW LOOK (Covered by MISAMO)
Behind The Curtain
Daydream
Medley (NEW LOOK (Covered by MISAMO)〜Identity〜Wah Wah Wah〜Do not touch〜Behind The Curtain〜Marshmallow)
Catch My Eye
【写真】東京ドームのステージで圧倒的な存在感を放つMISAMO
本作には、MISAMOにとって初となる東京ドーム公演の模様が収録されている。圧巻のパフォーマンスとヒット曲の数々、そして未配信の新曲など、個性が光るソロステージが楽しめる内容となっている。
■収録曲
Do not touch
Red Diamond
It’s not easy for you
Rewind you
Marshmallow
Bouquet
Wah Wah Wah
Mirage (SANA)
Misty (MINA)
Money In My Pocket (MOMO)
Identity
RUNWAY
Jealousy
Baby, I'm good
Funny Valentine
NEW LOOK (Covered by MISAMO)
Behind The Curtain
Daydream
Medley (NEW LOOK (Covered by MISAMO)〜Identity〜Wah Wah Wah〜Do not touch〜Behind The Curtain〜Marshmallow)
Catch My Eye