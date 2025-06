アイドルグループ・日向坂46の富田鈴花が、初のソロライブ『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV』を、7月23日に東京・立川ステージガーデンにて開催することを発表した。14thシングル「Love Yourself」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表している富田。今回発表されたソロライブは、日向坂46の卒業を前に、富田がファンへ感謝を伝える有観客ライブとなり、音楽チャンネル「MTV」によるプロデュースのもと、全編生バンドで届けるスペシャルライブとなっている。ソロライブのチケットはきょう4日より、FC先行予約受付がスタートしている。<公演情報>『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV』【出演】富田鈴花※出演者は予告なく変更となる場合がございます。【日程】2025年7月23日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00【会場】立川ステージガーデン