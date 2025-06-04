Ãæ¹ñ¤¬PMZ¤Ë¥Ö¥¤13´ðÀßÃÖ¡¢´Ú¹ñ·³´Ø·¸¼Ô¡Ö·³»öÌÜÅª¤«ÉÔÌÀ¡×¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö´Ú¹ñ¤âÀßÃÖ¤·¤è¤¦¡×
´Ú¹ñ¡¦Ãæ±ûÆüÊó¤Ï6·î3Æü¡¢´ÚÃæ»ÃÄêÁ¼ÃÖ¿å°è¡ÊPMZ¡Ë¼þÊÕ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥Ö¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£PMZ¤Ï2001Ç¯¤Î´ÚÃæµù¶È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¶¦Æ±´ÉÍý¤¹¤ë¿å°è¤ò¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥¤¤ÏÃæ¹ñ¤¬³¤ÍÎ´ÑÂ¬ÍÑ¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¿ô¤Ï13¸Ä¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹â¤µ¤¬10m¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ö¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¥Ö¥¤¤Î¼ÂÊª¼Ì¿¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¤¬¥Ö¥¤¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£ÅªÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ³¤·³¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬18Ç¯¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¤Î´Ö¤ËPMZ¼þÊÕ¤ËÎ©¤Æ¤¿¥Ö¥¤¤Ë¤Ï¡Ö´Æ»ë¤äÂ¬ÎÌ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ö¥¤¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢23Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¤Î3¸Ä¤Î¥Ö¥¤¤Ë¤â¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ³¤ÍÎ´ÑÂ¬Éô¡×¡ÖÃæ¹ñÅÅÎÏ·úÀß¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½µ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤ÏÃæ¹ñÅÅÎÏ·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ³°Ñ°÷²ñ»±²¼¤Î100¡ó¹ñ±Ä´ë¶È¡ÖÃæ¹ñÅÅÎÏ·úÀß¹©»ö¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÁÛÄê¡£¥Ö¥¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë»Ý¤ÎÉ½µ¤â¤¢¤ê¡¢³¤ÍÎ´ÑÂ¬ÍÑ¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î°Õ¿ÞÅª±é½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ·³´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¥Ö¥¤¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï·³»öÌÜÅª¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤â´ØÏ¢¤·¤¿Æ°¸þ¤òÃí»ëÃæ¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö´Ú¹ñ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ö¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤è¤¦¤è¡×¡Ö¤³¤Î¥Ö¥¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹³µÄ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/¾®ÎÓ±Ñ²ð¡Ë