日向坂46卒業発表の富田鈴花、初ソロライブ開催決定「MTV」プロデュース・全編生バンドで届ける
【モデルプレス＝2025/06/04】日向坂46の富田鈴花が、初のソロライブ「Suzuka Tomita （Hinatazaka46） One Last Live on MTV」を、7月23日に立川ステージガーデンにて開催することを発表した。
【写真】日向坂46富田鈴花、スラリ美脚披露
14thシングル「Love Yourself」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表している富田。今回発表されたソロライブは、日向坂46の卒業を前に、富田がファンへ感謝を伝える有観客ライブとなり、音楽チャンネル「MTV」によるプロデュースのもと、全編生バンドで届けるスペシャルライブとなっている。（modelpress編集部）
【出演】
富田鈴花
【日程】
2025年7月23日（水）開場18：00／開演19：00
【会場】
立川ステージガーデン
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46富田鈴花、スラリ美脚披露
◆富田鈴花、初ソロライブ決定
14thシングル「Love Yourself」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表している富田。今回発表されたソロライブは、日向坂46の卒業を前に、富田がファンへ感謝を伝える有観客ライブとなり、音楽チャンネル「MTV」によるプロデュースのもと、全編生バンドで届けるスペシャルライブとなっている。（modelpress編集部）
◆「Suzuka Tomita （Hinatazaka46） One Last Live on MTV」
【出演】
富田鈴花
【日程】
2025年7月23日（水）開場18：00／開演19：00
【会場】
立川ステージガーデン
【Not Sponsored 記事】