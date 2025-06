浜崎あゆみさん(46)が2025年6月2日、自身のインスタグラムを更新。アジアツアーに向けて準備をする様子を披露した。

「ayuasiatour2025」

2025年でデビュー28年目に突入し、4月8日の日本公演からアジアツアーを再開させた浜崎さん。インスタグラムでは、「These next few days will be the final steps to restarting our journey.」(これからの数日間は、私たちの旅を再開するための最後のステップとなるでしょう)と投稿した。また、「#ayuasiatour2025」「#hongkong」「#香港TA」とハッシュタグを付けていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ツアーに向けてスタッフたちと真剣に打ち合わせをする姿がとらえられていた。浜崎さんはピンクのアウターを着用したショットのほか、白いキャップをかぶったTシャツ姿でリハーサルにのぞむ様子もあった。

この投稿には、「00年代と変わらぬビジュアル」「頑張ってる姿が愛おしい」「全てが可愛い」「透明感やばい」「可愛すぎて女神様」といったコメントが寄せられていた。