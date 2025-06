NEXACRO」の最新デモンストレーションも！トゥービーソフトジャパン プライベートセミナー2025

トゥービーソフトジャパンは、フロントエンドに特化したローコード開発プラットフォーム「NEXACRO」の進化がわかる!次世代のUI/UX開発を切り拓くプライベートセミナーを2025年7月16日に、秋葉原UDXにて開催します。

トゥービーソフトジャパン プライベートセミナー2025

日時: 2025年7月16日(水)15:00〜17:00

会場: 秋葉原UDX GALLERY NEXT-3

費用: 無料(事前登録制)

申込: https://www.tobesoft.co.jp/seminar/schedule/4544/

※複数名でご参加の場合は個別で申込みできます。

2025年のプライベートセミナーのテーマは「AI時代のUI/UXデザイン&開発の最前線」。

最新の技術を取り入れた「NEXACRO」の取り組みや、実際に「NEXACRO」を採用いただいた企業による活用事例も紹介!

「NEXACRO」の最新デモンストレーションも見ることができます。

進化を続ける「NEXACRO」をぜひ体感してみてくださいね☆

さらに、事前にお申込みの上、参加者には、「Amazonギフト券1,000円分」がプレゼントされます!

