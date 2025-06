1LDK程度の間取りでも高い機能性を発揮！エコバックスジャパン『DEEBOT mini』

エコバックスジャパンは、エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーションを搭載した『DEEBOT mini』を、2025年5月23日(金)より販売中です。

エコバックスジャパン『DEEBOT mini』

発売日 :2025年5月23日(金)

メーカー希望小売価格 :69,800円(税込)

製品サイズ(W×D×H)cm:本体 :28.6×28.6×9.98

ステーション:32×40×38.5

直径約28.6cmの「DEEBOT mini」は、日本やアジアの住宅事情を意識して開発されたモデルです。

従来の機種よりコンパクトで、若い世代や単身世帯のニーズに応える設計となっています。

■DEEBOT miniが忙しい毎日に最適な理由

忙しい毎日、「掃除くらいは自動で終わっていてほしい」

新生活が始まると、やることが本当に多い。

引っ越し、家具選び、仕事や学校に慣れること…。

掃除はつい後回しになってしまいがちだけれど、やっぱり部屋はきれいに保ちたい。

特に賃貸での一人暮らしは、空間も限られているからこそ、ちょっと散らかると気になってしまう。

そんなときにこそ頼りになるのが、エコバックスのロボット掃除機「DEEBOT mini」。

特に、この製品は若いユーザーの課題を解決するために設計されており、日本の狭い住宅や一人暮らしのライフスタイルに最適です。

ワンルームや1Kはもちろん、1LDK程度の間取りでもその高い機能性を発揮してくれることに期待ができます。

今回は、同社スタッフが実際に使用し「これ、新生活を始める人にぴったりかもしれない」と感じた理由を、レビュー形式で紹介します。

コンパクトなサイズ

■開封レビュー:コンパクトさが、一人暮らしにちょうどいい

届いた箱を開けてまず思ったのは、「本当に小さい!」ということ。

家具や物がそれほど多くない一人暮らしの部屋だからこそ、ロボット掃除機のサイズは重要です。

付属品も必要最低限でシンプル。

すぐに充電を始められる構成で、組み立ての手間もほとんどなし。

“家電初心者”でも迷わず使える設計になっています。

DEEBOT mini

■カラー展開:自分の「好き」に合わせて選べる嬉しさ

DEEBOT miniは、掃除機らしからぬ鮮やかなカラーバリエーションも大きな魅力です。

・ミッドナイトブラック

・ブロッサムピンク

・サンシャインゴールド

・ディープサファイア

・エメラルドモス

・アメジストヴェール

インテリアや気分に合わせて自由に選べる6色展開。

部屋のテイストに合わせてさりげなく馴染ませるのはもちろん、あえてアクセントカラーとして“見せる家電”にするのもおすすめです。

暮らしの中で自然と目に入るアイテムだからこそ、自分らしい色選び、またはインテリアの雰囲気に合わせて気分を上げられるのは嬉しいポイントです。

カラー展開

■セットアップ:アプリ操作も想像以上にカンタン

専用アプリ「ECOVACS HOME」を使えば、Wi-Fi連携も簡単。

電源を入れると最初に部屋を自動でマッピングし、間取りや家具の配置を把握します。

これにより無駄なく効率的に掃除できるのが特長です。

スケジュール設定や外出先からの操作も可能で、掃除の手間が一気に減りました。

・外出中に掃除開始、帰宅時には部屋がスッキリ

・清掃後のログをマップで確認

・ルーチン設定で掃除を習慣化

“生活の流れに自然と組み込める”というのは大きな安心感です。

専用アプリでWi-Fi連携も簡単

■使用レビュー:エコバックス史上最小サイズ、それでいて頼れる存在

DEEBOT miniは、エコバックス史上最もコンパクトなロボット掃除機として“日本市場のために”開発されました。

実際に使ってみると、この“小ささ”が驚くほど日本の暮らしにフィットします。

幅28.6cmという超小型のDEEBOT miniはワンルームや1Kのような限られた空間でも、家具の間をスイスイ通過。

ソファ下や棚の奥まで、ストレスなく入り込んで掃除してくれます。

しかも、サイズが小さいからといって掃除力に妥協はありません。

1LDKのように部屋数が少し増えた間取りでも、しっかり対応できる走行性とカバー力があります。

・ベッド下やソファ下にもスムーズに侵入

・テーブルや椅子の脚周りも軽やかに回避

・コンパクトでも高性能、静音性も優秀で在宅中の使用も快適

吸引力8000Pa

■多機能レビュー:小さくても、きちんと仕事を果たす

見た目以上に機能は本格的です。

掃除にまつわる面倒を手放せる、まさに“全自動お掃除パートナー”です。

・自動ゴミ集塵機能

掃除後に集めたゴミを自動でステーション内に回収。

最大約60日間ゴミ捨て不要で、面倒な手間がぐっと減ります。

・全自動モップ洗浄&熱風乾燥

水拭きモップを自動で洗い、さらに熱風で乾燥まで。

モップの臭いや雑菌の心配もなく、いつでも清潔な状態を保てます。

・静音設計

テレビ鑑賞中や在宅ワーク中でも気にならない静かさを実現しています。

掃除中の運転音は最小55dBと低く、生活の邪魔をせず自然に空間に溶け込みます。

実際に使ってみると、その静かさは期待通り。

趣味に没頭している時間や、自宅で集中して仕事をしているときも、掃除機の稼働音がほとんど気になりません。

読書や動画編集、資料作成といった集中力を必要とする作業中でも、まるで気配を消したかのように静かに働き続けてくれます。

「掃除していることを忘れるくらい静か」なのに、気づけば部屋はしっかりきれいになっている。

そのバランスの良さが、DEEBOT miniの大きな魅力です。

・パワフルな清掃力

DEEBOT miniはコンパクトなサイズながら、最大8000Paの強力な吸引力で目に見えるゴミはもちろん、カーペットの奥に入り込んだ細かいホコリやチリまでしっかり取り除きます。

フローリング、ラグ、カーペットなど対応できるのも魅力です。

さらに、ZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載しているため、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい構造になっています。

ペットを飼っているご家庭や、長い髪の毛が抜けやすい方でも、面倒なメンテナンスの手間がほとんどかかりません。

ブラシに絡まる心配がほぼないので、清掃効率を保ちながら、日々のケアはとてもラクに済みます。

「強力な吸引力」と「お手入れの手間を減らす工夫」が両立された、使い勝手の良い製品です。

フローリングからラグの上まで幅広く対応し、水拭きとの組み合わせで仕上がりもきれい。

静かにお掃除

■まとめ:「広すぎない部屋」にぴったりなパートナー

DEEBOT miniは、ただの掃除機ではありません。

新しい暮らしの中で、“自分の時間を守ってくれる存在”です。

・操作も掃除もシンプル

・一人暮らしの部屋にフィットするサイズと性能

・選べるカラーで気分も上がる

・家に帰ると、部屋が整っている安心感

掃除のことを手放せたら、もっと暮らしが軽くなる。

自分の時間をもっと大切にしたい人にぴったりな一台です。

その一方で、コンパクトさゆえにダストボックスの容量は少なめで、広い部屋ではバッテリー持ちや清掃能力に物足りなさを感じることもあるかもしれません。

ただ、これだけの多機能と高性能を備えながら、価格は非常に手頃でコストパフォーマンスの高いモデルです。

初めてロボット掃除機を使う方にも導入しやすく、日々の掃除を効率化しながら快適な暮らしを手に入れることができます。

掃除にかかるストレスを大幅に減らし、日常を少しラクに、心地よくしてくれる存在であることは間違いありません。

暮らしの質をワンランク上げたいと考えているなら、ぜひ一度その快適さを体験してみてはいかがでしょうか。

撮影協力:武蔵塗料ホールディングス株式会社

