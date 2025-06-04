¡Ú¥ß¥¹¥¿¡¼¤¢¤ÎÆü¡ÛÆüËÜÃæ¤¬ÎÞ¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¡Ä£±£¹£·£´Ç¯£±£°·î£±£´Æü¡¡¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü
¡¡£±£¹£·£´Ç¯£±£°·î£±£´Æü¡¢µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤¬£±£·Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£ÃæÆü¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò½ª¤¨¡¢£µËü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ïº£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¿´¶¤òÅÇÏª¡£Åö»þ¤Î»æÌÌ¤«¤é¡Ö¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ä¹Åè¤Ïµã¤¤¤¿¡£¼î¶Ì¤ÎÎÞ¤¬¤½¤Î¥Û¥ª¤òÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¸å³Ú±àµå¾ì¤ÇÀÄÇ¯¡¦Ä¹Åè¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬£µËü´Ñ½°¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Î¾·³¥Ê¥¤¥ó¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤¿Ìµ¿Í¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÄ¹Åè¤ÏÆÍÁ³°ì¿ÍÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤¬±é½Ð¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¾×Æ°Åª¤ÊÀËÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³°Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ªÊÌ¤ì¤È´¶¼Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤¤¡Ä¡×º®Íð¤òÇÛÎ¸¤·¤¿µåÃÄ¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Ë¹»Ò¤ò¿¶¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¤«¤¶¤¹Ä¹Åè¤Ë£µËü´Ñ½°¤ÏÁ´°÷¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇï¼ê¤È¡ÖÄ¹Åè¡¢Ä¹Åè¡×¤ÎÀä¶«¤ÎÃæ¤ÇÄ¹Åè¤ÏÀé¶â¤Î¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤Þ¤Ç¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤ÎÂ¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÇò¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¤È¤ê½Ð¤·¤Æ´é¤ò¤ª¤ª¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤ÓË°ö¡Ê¤ª¤¨¤Ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ëü´¶¤¬¶»¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦Ä¹Åè¤Ï¸ª¤ò¤Õ¤ë¤ï¤»¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ§¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óµã¤±¡¢Ä¹Åè¡×¡Ö¤â¤Ã¤Èµã¤±¡¢Ä¹Åè¡×Ãæ·ø¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁíÎ©¤Á¤À¡£Çï¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«Ä¹Åè¤ÎÊâÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êÇï»Ò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Îµ±¤¤Ë¤â»÷¤¿ÎÞ¤òÄ¹Åè¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ³¤¨¤ëÆ®»Ö¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡££´²ó¡¢ÅÚ°æ¤ò°ìÎÝ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÄ¹Åè¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Â¼¾å¤Î£´µåÌÜ¡¢¿¿¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤¿ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££±£µ¹æ£²¥é¥ó¡£º£µ¨£±¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌµÌ¾¤ÎÅê¼ê¤¬¡ÖÂ¤¬¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÞ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¤´¶Æ°¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÄ¹Åè¤¬¥Ê¥¤¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¤¬ºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£·Ç¯´Ö¡¢»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤â²ù¤¤¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤â¤¤¤º¤ì¤Ï°úÂà¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Áª¼êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤À¤±¸À¤¦¤ÈÄ¹Åè¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç³¤¨¤ë¤Ò¤È¤ß¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍº»Ñ¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ê´¶½ý¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡È£Ö£¹¥Ê¥¤¥ó¡É¤¬¤ï¤ì¤µ¤¤Ë¤«¤±´ó¤Ã¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°®¤Ã¤¿¡£²¦¤ÈÆó¿Í¡¢¸ª¤ò¤¿¤¿¤¹ç¤¦¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÄÌ¤¸¤¿¡£²¦¤ÎÎ¾ÌÜ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¤Ëµ»¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿£Ï£Î¤ÎÀï¤¤¤â¤¤¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤ÙÍî¤È¤·¤Î½©¤ÎÆü¤¬À¾¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢Çòµå¤ÎÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍ¼¤ä¤ß¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÈÌÀÅô¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿°ÎÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢°ì¶Ú¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¤¢¤¶¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤¿£±£·Ç¯´Ö¤Î·ãÀï¤ÎÎò»Ë¤¬¤¤¶¤ß¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Õ¤ë¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¦¤ßÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¯´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ò¤·¤º¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×ÊÌ¤ì¤Î²Î¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢Èá¤·¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤â¤Ë´î¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Î¼ê¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿µã¤¤¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤Ê±ÑÍº¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Ëü¿Í¤Î¿´¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤ë¤·¤Æ¡Ä¡££±£´Æü¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¡£·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤´¶Æ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿ì¤¤¡¢µã¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¹Åè¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÎÞ¤ò£µËü´Ñ½°¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡½¡£
À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤È¸«Á÷¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¡Ä»î¹ç¸å¤Î°ìÌä°ìÅú
¡¡¡½º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö£±£·Ç¯´Ö¡¢Çò¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë±¿Ì¿¤È¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¡ÈÇ³¤¨¤ëÃË¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ç³¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÇ³¤¨Êý¤¬·ã¤·¤±¤ì¤Ð·ã¤·¤¤¤Û¤É¡¢¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤Ï¼ä¤·¤¤¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥ó¤Îºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÖÆ»¤òÊâ¤¡¢£´¡¢£µ¿Í¤Þ¤Ç°®¼ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¤¤¤¤°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£º£Æü¤Û¤É¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇï¼ê¤¬¶»¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè£±»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÌµÀ¤Ë³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤È¸«Á÷¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤Ã¤¿¤·¡¢»î¹çÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤À¤«¤é£±ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Èµå¾ì¤ËÃå¤¯¤Ê¤ê¤·¤ã¤Ë¤à¤ËÎý½¬¤·¤¿¡×
¡¡¡½»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö£±£±ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤·¤«¤â²¦¡Ê¤ï¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆó¿Í¤ÇÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¡¢¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ë£´»°¿¶¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×
¡¡¡½°úÂà·è°Õ¤Ï¤¤¤Äº¢¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤«¤é¤³¤ÎÆü¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤¬Ìî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀµÌÌ¤ò¤Ä¤¤¤¿ÂÇµå¤âÉÔµ¬Â§¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÂÇ¤Æ¤ëµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Êá¤ì¤ëµå¤¬Êá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀî¾å´ÆÆÄ¤Î¡È¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡È°ã¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡É¤È¹©É×¡¢¸¦µæ¤·¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡½³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤¬Â¿¤¤¤«¡£
¡¡¡ÖÂÇ¼Ô¤ÏÎÉ¤¯¤Æ£³ÅÙ¤ÎÀ®¸ù¡¢£·ÅÙ¤Î¼ºÇÔ¡£¤À¤«¤é¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£µåºÝ¤Î¼¹Ç°¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ó¤Àµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àµ»½Ñ¤ÎÄÉµæ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£°úÂà¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¡¢¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢ÆùÂÎ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¤Ðµå¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È²¿ÅÙ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡×
¡¡¡½ÇØÈÖ¹æ£³¤Îº£¸å¤Ï¡£
¡¡¡ÖÇØÈÖ¹æ£³¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙµåÃÄ¤ËÊÖ¤·º£¸å¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¯¾ì¹ç¤Ï¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸
¡¡¾¼ÏÂ£³£³Ç¯¡¢±É¸÷¤Îµð¿Í·³¤ËÆþÃÄ°ÊÍèº£Æü¤Þ¤Ç£±£·Ç¯´Ö¡¢µð¿Í¤Ê¤é¤Ó¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤¿¤á¤ËÀäÂç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³§¤µ¤Þ¤«¤éÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤´»Ù±ç¡¢Ç®Îõ¤Ê¤ë±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç»ä¤Ê¤ê¤ÎÌîµåÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤³¤ËÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤ë¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢£±£·Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸½ÌòÀ¸³è¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä»×¤¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤È¤¤Ë¡¢¹¥Ä´»þ¤Ï³§¤µ¤Þ¤Î·ã¤·¤¤Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¡¢¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ£³¤ò¤µ¤é¤ËÆ®»Ö¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Þ¤¿ÉÔÄ´¤Î¤È¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Î¿ô¡¹¤Ë¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ±¿¤Ë¤â¡¢²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï£Ö£±£°¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ÆÆÄ°Ê²¼Áª¼ê°ì´Ý¤È¤Ê¤ê»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·Àï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤³¤³¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢£±£°Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤ÏÇË¤ìµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤¤ç¤¦¡¢°úÂà¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢ÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µð¿Í·³¤Î¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±É¸÷¤¢¤ëµð¿Í¤ÎÌÀÆü¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç³§¤µ¤Þ¤¬¤¿¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤òÎÈ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤´Ö¡¢³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£