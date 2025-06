スターバックス初の“本当に辛い”フラペチーノ『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』が新登場!

マンゴーの甘さとホットハニーの刺激が絶妙な、夏にぴったりの新体験ドリンクです。

スターバックス『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』

価格:テイクアウト 761円/店内利用 775円

販売期間:2025年6月6日(金)〜2025年7月8日(火)予定

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

マンゴーの甘みと刺激的なホットハニーが組み合わさった、これまでにないスターバックスの新感覚フラペチーノが誕生!

『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』は、暑い夏にこそ楽しみたい甘さと辛さの両方が味わえる限定ドリンクです☆

一口目から広がるビリビリっとした辛さとフルーティーな甘さがクセになる、新しい“辛フラペチーノ”体験が楽しめます。

ジューシーなマンゴー果肉に華やかな香りのジャスミンティーとまろやかなソイミルクを組み合わせた人気ドリンク「オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)」をベースに、辛味の強いホットハニーをトッピングした刺激的な新作フラペチーノ・

トップのホイップクリームにたっぷりとかけられたホットハニーは、食べ始めからビリビリとした刺激を感じることができ、甘いマンゴーの果肉やクリーミーなホイップとの相性も抜群です☆

飲み進めるごとに辛さが追いかけてくるので、最後までスパイシーな味わいを楽しめます。

暑い夏にぴったりの爽快感と刺激を一度に味わえるのが最大の魅力で、辛いものが好きな方にも満足できる仕上がりになっています。

ジャスミンティーの爽やかな香りとソイミルクのまろやかさが全体をまとめており、飲みやすさと個性を兼ね備えた一杯です。

辛さをしっかり感じたい方は、トッピングのホットハニーを全体によく混ぜてから飲むのがおすすめです。

なお、ホットハニーの増量はできませんが、減量は可能となっています。

辛味が強いため、辛いものが苦手な方や小学生以下のお子様にはおすすめしていません。

ソイミルク(調製豆乳)を使用していますが、乳成分を含みます。

甘さと辛さが絶妙に溶け合い、暑い夏にぴったりの新感覚ドリンク!

ビリビリっとした刺激とマンゴーの甘み、ジャスミンティーとソイミルクの香りやコクがバランスよく調和しています☆

「スターバックス『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ(R)』」の紹介でした。

