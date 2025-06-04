ポケモンたちのビビッドな世界観がかわいいインテリアフィギュア「POKÉMON NEON PARTY★」が9月29日発売！
【POKÉMON NEON PARTY★】 9月29日 発売予定 価格：1個 1,375円
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
リーメントは、フィギュア「POKÉMON NEON PARTY★」を9月29日に発売する。価格は1個1,375円。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の画像を先行公開しており、ビビッドな世界観がかわいいポケモンたちのインテリアフィギュアを確認することができる。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) June 3, 2025
【POKÉMON NEON PARTY★】
ビビッドな世界観がかわいいインテリアフィギュア！
9月29日発売予定。全6種。1375円(税抜価格1250円)。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #rement #miniture #figure pic.twitter.com/eUq907i8XY
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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