【POKÉMON NEON PARTY★】 9月29日 発売予定 価格：1個 1,375円

　リーメントは、フィギュア「POKÉMON NEON PARTY★」を9月29日に発売する。価格は1個1,375円。

　今回同社公式Xアカウントにて本製品の画像を先行公開しており、ビビッドな世界観がかわいいポケモンたちのインテリアフィギュアを確認することができる。

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