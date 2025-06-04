¡ÖÆ©ÌÀ´¶ÇúÈ¯¤·¤¹¤®¤£¤£¡×½Ð¸ý²Æ´õ¡¢²ÆÁ´³«¤Î¥Ç¥Ë¥à¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤ÎËÜÅöÅ·ºÍ¡×¡Ö¾Ð´éÅ·»È¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤È©¤¤é¤á¤«¤»
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¥â¡¼¥É¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¡Ê5·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£
¡¡²Æ¥â¡¼¥É¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Áõ¤¤¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤¤È©¤ò¤¤é¤á¤«¤»¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤ÎËÜÅöÅ·ºÍ¡×¡Ö¾Ð´éÅ·»È¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¼«»£¤ê¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡£Æ©ÌÀ´¶ÇúÈ¯¤·¤¹¤®¤£¤£¡×¡Ö²Æ´õ¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥Ç¡¢2025²ÆÎ®¹Ô¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÄ¤¬À¤³¦°ì»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤Ï½Ð¸ý¤È±üÊ¿Âç·ó¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢à¾¯¤·¤À¤±¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦áÃË½÷5¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£