¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¥ÉS¤ÊÈë½ñ¤«¤é4Ç¯¡Ä¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Çà°õ¾Ý·ãÊÑá¤Î31ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¿·ÎÐÇ»¤¤·Ú°æÂô¡¢Ëþ³«¤ÎÇò¤¤¥¢¥¸¥µ¥¤¤ËºÌ¤é¤ì
¡¡½÷Í¥¤Î·ë¾ë¥â¥¨¡Ê31¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·Ú°æÂô¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÃÆ´Ý¤Ç·Ú°æÂô¤Ø¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Ë¡£¤ª½Ë¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢»ä¤ÎÊý¤¬¿´²¹¤Þ¤ëÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤òÄº¤¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·ÎÐ¤ÎÇ»¤¤Äí±à¤ÎÅì²°¤ÇËþ³«¤ÎÇò¤¤¥¢¥¸¥µ¥¤¤Èµº¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ªÍÎÉþ¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ÎÈ±·¿¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¿»¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÈþ¿Í¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÈþ¿Í¤À¡×
¡¡·ë¾ë¤Ï·ÄØæÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥ß¥¹·ÄØæ2014¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÇ¾¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿!¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×Âè7¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¥ÉS¤ÊÈë½ñÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î ¶åÍËº»ÉÄ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£