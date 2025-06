ホルモンバランスによる 女性特有の悩みに寄り添う！ベストケンコー「サポートキャンペーン」

ベストケンコーは、ホルモンバランスの乱れで生理トラブルや肌荒れに悩む10代、20代のZ世代女性を対象に、期間限定のサポートキャンペーンを実施します。

ベストケンコー「サポートキャンペーン」

・対象 : 10代〜29歳以下の女性

・期間 : 2025年6月30日(月)まで常時開催

・内容 : フェムケア・ニキビ対策・美容カテゴリの商品が10%OFF

スタッフセレクトのおすすめ商品が15%OFF

・クーポン取得方法: 下記ページからクーポン取得

https://www.bestkenko.com/pages/campaign-u29

このキャンペーンでは、「PMS(月経前症候群)で気分の浮き沈みがつらい」、「ストレスで生理が乱れがち」といった生理周期での悩みや、「生理前になると肌荒れがひどくなる」「突然ニキビができて困る」といった肌トラブルに関する悩みをサポートする人気商品を対象に特別ディスカウントクーポンを発行。

該当商品を割引価格で購入いただける機会を提供します。

思春期から社会人初期にかけて、ホルモンバランスの影響を受けやすい10代〜20代の女性に向け、心と体の不調に寄り添うこのキャンペーンを通じて、日々を頑張るZ世代のセルフケアを応援します。

