■タイをほどいた白シャツ姿がセクシーなZEROBASEONEジウン

【動画】①ZEROBASEONEジウンの完璧なウインク②様々なポーズでファンを魅了するジウン③『ASEA 2025』ビハインド

ZEROBASEONE(ゼロベースワン)の公式SNSにて、グループ最年長メンバー、KIM JI WOONG(キム・ジウン)のウインク動画が公開された。

タイをほどいた白のボウタイシャツから美しい鎖骨が覗く姿で登場したジウン。カメラに向い、まるで鏡で身だしなみを整えるかのように頬を触り、その後ゆっくりと片目を閉じてウィンクすると、口角をきゅっと上げて軽く微笑んだ。

自信に満ちた余裕たっぷりの表情で、色気を纏った完璧なウィンクを繰り出したジウンについて、「イケメンすぎる」「私の心を奪いにきてる」「ニヤッとしたのを見て撃沈♡」「すべてが完璧」「破壊力がすごい」など、歓喜するファンのコメントが多く見られた。

■動画:『ASEA 2025』で二冠に輝いたZEROBASEONE

ZEROBASEONEは5月29日、Kアリーナ横浜にて行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN』に出演。「THE PLATINUM」「PERFORMANCE OF THE YEAR」の2つの賞に輝き、今後の活躍にも期待が高まっている。

■動画:様々なポーズでファンを魅了するZEROBASEONEジウン