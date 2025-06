和をまとう大理石柄！ビジネスハーモニー「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」

ビジネスハーモニーは、女性目線でデザインされたPC周辺機器ブランド「EGRET(イーグレット)」より、新製品のワイヤレスマウス「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」を発表しました。

ビジネスハーモニー「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」

ビジネスハーモニーは、女性目線でデザインされたPC周辺機器ブランド「EGRET(イーグレット)」より、新製品のワイヤレスマウス「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」を発表。

合わせて、デスク環境をトータルコーディネートできるパームレストとマウスパッドも同時展開します。

■優雅な大理石模様が美しい、上品なデザインと機能性を兼ね備えた新製品

◆PrettiEシリーズ新色 静音充電Bluetoothマウス EM23-P4 水墨

推奨小売り販売価格:税込み 3,980円

◆低反発ロングリストレスト

推奨小売り販売価格:税込み 1,980円

◆クッション付きマウスパッド

推奨小売り販売価格:税込み 1,650円

EGRETの「EGRET PrettiE 水墨」は、透明感のある光沢コーティングが施されており、同シリーズのパームレストとマウスパッドも同時に展開されており、デスク周りを統一感のある和の空間に仕上げることができます。

■静謐な美しさ、手元に宿る。

― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス

EGRET PrettiE 水墨は、2023年5月に登場した人気シリーズ「PrettiE」の新色モデルです。

和の趣を感じさせる上品な大理石柄と、透明感のある光沢コーティングが特徴で、デスク周りを華やかに彩ります。

コンパクトながら握りやすい薄型設計で、静音クリック機能や長持ちする充電式バッテリーを搭載し、機能性も兼ね備えています。

忙しい日々の中で心を落ち着けるひとときを提供し、作業環境をより快適に演出してくれます。

マウス画像

【美しい外観】日本の伝統美を感じさせる上品で大人かわいいデザイン

【すぐに接続・簡単操作】機械が苦手な方でも直感的に操作できる設計

【高い機能性】静音ボタン・3段階のDPI調節・長持ちバッテリーで超軽量

■EGRET PrettiE 水墨の特徴、機能について

(1) BluetoothとUSBレシーバーの両方に対応する無線接続

接続方法は、BluetoothとUSBレシーバー接続のどちらにも対応し、お好きな方法で簡単に使い始めることができます。

〇便利なBluetooth接続 *2025年現在までに発表された全規格に対応。

〇手軽なUSBレシーバー *インストール不要、挿すだけで使えます。

無線接続

(2) カチカチしない静音ボタン

クリック音が鳴らない静音ボタンを採用しているので、図書館や会議中、早朝・深夜の作業など、場所や時間を気にすることなく使用できます。

クリック音がなくてもクリック感はそのまま。

ほどよい押し心地で操作時の違和感もないため、誤作動や必要以上に押してしまう心配もありません。

静音ボタン

(3) 充電1回で60日間使用可能な長持ちバッテリー

本製品はUSB-C充電式で、500mAhのリチウムイオン電池が内蔵されています。

低消耗電力のセンサーとチップを採用しているため、通常稼働時の消費電力はわずか10mAh。

約2時間の充電で約60日間の使用が可能です。

バッテリーをより長く使えるよう2段階のスリープモード機能を装備し、気づかないうちにさり気なく省エネしてくれます。

充電式

(4) 指紋や汚れに強い3層コーティング

優雅な大理石模様が目を引くこのワイヤレスマウスは、雅やかな美しさと使い勝手の良さを兼ね備えた一品です。

白を基調とした大理石の紋様は、机上を雅やかに彩り、まるで室内の調度品のごとく馴染みます。

キズや指紋に強い3層の光沢コーティングが施されていて、美しさが長続きします。

光沢コーティング

(5) ボタンで調節できる3段階DPI

本製品は、正面にあるボタンを押すと1000/1600/2400の3段階でDPIが調整できる仕様となっています。

DPIとは、マウスを動かす際にカーソルが動く度合い(マウスの感度)のことです。

マウスを新調した時も、この数値を同様にすればいつもと同じ感覚で使えるので、不慣れ感なく使えます。

DPI

(6) 充電1回で60日間使用可能な長持ちバッテリー

本製品はUSB-C充電式で、500mAhのリチウムイオン電池が内蔵されています。

低消耗電力のセンサーとチップを採用しているため、通常稼働時の消費電力はわずか10mAh。

約2時間の充電で約60日間の使用が可能です。

バッテリーをより長く使えるよう2段階のスリープモード機能を装備し、気づかないうちにさり気なく省エネしてくれます。

長時間使用

(7) ワンクリックでPCデスクトップに戻る便利ボタン

PrettiEだけに「ワンクリックでデスクトップに戻るボタン」が付いています。

WordやExcel、たくさんのウィンドウを開きながら作業する時、一瞬ですべて最小化され、便利なOne Clickボタンでさらに効率UP。

*MacOSで利用の場合はショートカットの変更設定が必要

ワンクリックでデスクトップ

■同テイストの高品質リストレストとマウスパッド

日々のPC作業を快適にするEGRETの新アクセサリーシリーズが登場。

リストレスト部分には柔らかく弾力のあるシリコン素材を採用し、低反発クッションで手首をやさしく包み込みます。

表面はポリエステル系ファブリックを採用し、なめらかな手触りを楽しめます。

底面には滑り止め効果のあるシリコン素材を用いることで、デスク上でズレることなく安定した使い心地を提供します。

美しさと機能性を両立したEGRETのPCグッズで、あなたのワークスペースにさらなる心地よさを提供します。

■共通特徴

・柔らかいシリコン素材

・テンキー付きキーボードに対応する44cm

・さらりと心地よい手触りの布製表面

・しっとりとデスクに密着する滑り止め仕様

◆低反発リストレスト

44x8.0x2.5cm

◆クッション付きマウスパッド

25.1x22.6x2.5cm

リストレスト画像

■購入先

<Online Shops>

・EGRET楽天市場店など

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和をまとう大理石柄!ビジネスハーモニー「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」 appeared first on Dtimes.