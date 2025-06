CarPlay＋地デジ＋HDMIでFire TV Stickなども見られる！MAXWIN『2DIN006』

MAXWINは、地デジ+HDMIでFire TV Stickなども見られるCarPlay対応2DINメディアプレーヤー『2DIN006』の半額以下の特別セール販売を発表しました。

MAXWIN『2DIN006』

【製品仕様】

液晶モニター :7インチIPS液晶パネル

画素数 :1024×600

カースピーカー出力:FL・FR・RR・RL/RCA(FL・FR・RR・RL・サブウーハー)

対応メディア :USBメモリ、SDカード

入力端子 :Φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDスロット、HDMIスロット

本体サイズ :約178(W)X105(H)X155(D)mm

本体重量 :約950g

【販売ショップ】

Amazonなど

『MAXWIN CarPlay+地デジ+HDMI入力対応2DINオーディオ 2DIN006』

CarPlay+地デジ+HDMI入力対応2DINオーディオ 2DIN006

◆Car Play/Android Auto対応

Car Play/Android Auto対応

スマートフォンと接続することで音楽再生やナビ案内表示などが使用できる「CarPlay」「Android Auto」に対応。

音声コントロール機能で、走行中の通話、マップで目的地の設定などをハンズフリーで行うことができます。

◆Car Play/Android Auto有線/無線接続対応

Car Play/Android Auto有線/無線接続対応

有線/無線メリット

スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続に対応。

一度、接続すれば次回より自動で接続されます。

◆地デジチューナー内蔵

地デジチューナー内蔵

2チューナー×2アンテナの地デジチューナーを内蔵しています。

画面タッチでの操作が可能となっています。

ワンセグ・フルセグに対応なので幅広いエリアでテレビを楽しめます。

※フィルムアンテナが付属しているので、安定した受信が可能です。

◆HDMI・映像・音声入力端子装備

HDMI・映像・音声入力端子装備

背面にRCA映像・音声・HDMI入力端子を装備しています。

オーディオ機器はもちろんFire TV Stick/DVDプレーヤー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。

◆7インチIPS高画質液晶パネル採用

7インチIPS高画質液晶パネル採用

高精細液晶で細部までクッキリ!IPSパネル採用で広視野角なので斜めからの視聴でも問題ありません。

さらに静電式タッチパネルなので操作性もバツグンです。

2DIN006のフォルムは側面にでっぱりがない設計になっています。

大変スムーズに取り付けやすく取り外しやすいデザインで2DINジャストフィットモデル。

◆バックカメラ対応

バック連動させてバックカメラの映像に切り替えることができます。

