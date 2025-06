アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが3日、デビュー3周年記念ライブ『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-』をさいたまスーパーアリーナにて開催。約18,000人のファンが会場に駆け付けた。3段ケーキをイメージしたキュートな衣装に身を包み、大切な日に会場まで駆けつけてくれたファンをお出迎えした。「超めでたいソング 〜こんなに幸せでいいのかな?〜 」からライブが幕を開け、会場中が祝福ムードに包まれる。「ぴゅあいんざわーるど」「ハピチョコ」と人気曲を立て続けに披露し、スタート早々最高潮の盛り上がりを見せた。

MCでは会場に集まったファンに櫻井優衣は「アイドルとして、とってもとっても憧れだったさいたまスーパーアリーナに立つことができて本当に嬉しいです」と念願の地でライブができたことに喜びを見せる。松本かれんは「(今日のライブを)楽しむために7時間半いっぱい睡眠してきました!」と3周年ライブへの気合いを伝えた。「世界はキミからはじまる」「ずっと、ずっと、ずっと!」ではトロッコに乗って、ファンが待つ客席へ近づく。メンバーが目の前を通るたびに大きな歓声があがり、会場がヒートアップする。ステージに戻ると、デビュー当時からFRUITS ZIPEERを支え、ブレイクのきっかけにもなった代表曲「わたしの一番かわいいところ」をパフォーマンス。当時と変わらない魅力がありつつも、成長した姿をファンに見せた。この勢いのまま、3周年を記念して制作された最新ソング「さん」を披露。この楽曲はこれまでFRUITS ZIPPERの代表曲を手がけてきたヤマモトショウと、数々のアーティストに楽曲提供を行っているコモリタミノルが初タッグを組んで制作。沢山の“さん”が楽曲内に詰め込まれており、聞けば聞くほどお気に入りの“さん”を見つけることができる。続くライブパートでは、かわいいだけじゃないクールなFRUITS ZIPEERに一変。「BABY I LOVED」で仲川瑠夏が艶やかな歌声を披露したかと思うと、「We are Frontier」では力強いボーカルをアリーナ中に響かせる。これまでにない大人っぽい姿に驚く暇もなく、ケーキのホイップをイメージした新衣装に着替えたメンバーたちがトロッコに乗って再登場。「フルーツバスケット」「かがみ」「NEW KAWAII」と、話題曲を連続で披露。真中まなが自身のソロパートで、SMAPの楽曲「SHAKE」を彷彿させる“木村拓哉リスペクト”の豪快なシャウトを披露して会場を沸かせた。本編ラストパフォーマンス前、仲川は「3年間振り返ると本当に幸せなことばっかりだったな」と、涙を浮かべながら今日までの怒涛の日々を振り返る。その上で、どんな辛い時でも熱いパワーで背中を押してくれて、沢山の夢を叶えさせてくれたファンに対して「みんなにも夢を持ってほしいし、みんなにも幸せになってほしいから、そんな選択をする時に私たちが背中を押す存在になれたらいいなって思っています」と、精一杯の感謝を伝えた。さらに、「東京ドーム行きたいよね!」と新たな夢を語り、「私たちはこれからも歌い続けます!」と4年目の覚悟を、「完璧主義で☆」の熱いパフォーマンスとともにファンに届けた。ライブ本編が終わると、休む間もなく客席からアンコールが鳴り響く。声援はボリュームを下げることなく発せられ、そんなファンからの愛情を受け取り、メンバーたちがステージに再登場。ライブではお馴染みの集合写真撮影を行い、「君の明るい未来を追いかけて」「虹」をまだまだ尽きることのないFRUITS ZIPEERの夢と、ここまで応援してきてくれたファンへの感謝をパフォーマンスに込めて披露した。ラストには最新曲「さん」を再度パフォーマンス。今日まで支えあってきたメンバー同士がステージ上で抱きしめ合う場面には客席のファンからも思わず笑みや涙がこぼれていた。過去にさいたまスーパーアリーナのステージに立ちたいとファンの前で宣言していた松本かれんは「(夢を)みんなと一緒に叶えられてすごく嬉しいです!」と喜びを見せる。そして、「みんな、東京ドームにも行こうねー!」と新たな宣言をし、客席を沸かせた。そんな多幸感に包まれるなか、2時間以上に渡る3周年ライブは大盛況のまま幕を閉じた。今回の公演にて10月4日・5日 千葉 幕張メッセ、11月15日・16日大阪 インテックス大阪での単独イベント開催が発表。さらに、昨年開催された初の全国ホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN THE STORY OF SEVEN COLORS-』の映像作品が本日より予約受付開始。初回限定盤 Blu-rayと通常盤 DVDの2形態で、初回限定盤には豪華フォトブック付き。ライブ写真だけでなく、リハーサルの様子やオフショットなども掲載される。■『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-』セットリストM1 超めでたいソング 〜こんなに幸せでいいのかな?〜M2 ぴゅあいんざわーるどM3 ハピチョコM4 うぇるかむとぅ〜ざふるっぱー!M5 世界はキミからはじまるM6 ずっと、ずっと、ずっと!M7 好き、お願いM8 わたしの一番かわいいところM9 さんM10 BABY I LOVEDM11 We are Frontier -Remix ver-M12 フルーツバスケットM13 かがみM14 NEW KAWAIIM15 KawaiiってMagicM16 Going!M17 RADIO GALAXYM18 CO-個性M19 スターライト・ヴァルキリーM20 完璧主義で☆EN1 君の明るい未来を追いかけてEN2 虹EN3 さん