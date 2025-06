25/6/9付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年5月26日〜6月1日)では、Mrs. GREEN APPLEが6週連続で1・2位を独占した。同一アーティストが6週連続で1・2位を独占するのは、22/9/26付でAdoが達成して以来、2年8ヶ月ぶりとなった。また、TOP500内にランクインした30曲の週間総再生数は1億216.9万回を記録。オリコン週間ストリーミングランキングTOP500でMrs. GREEN APPLEだけが持つ「アーティスト別再生数1億回超え」の記録は、25/1/20付、2/3付、2/10付に続いて4回目の達成となった。

■ミセスが6週連続1・2位独占 「ライラック」は歴代1位記録更新3週連続・通算7週目の1位は「クスシキ」(週間再生数1025.4万回/前週比38.2%増)。累積再生数を8715.2万回に伸ばした。2位(前週2位)の「ライラック」(週間再生数1006.9万回/前週比36.4%増)は、同曲が持つ「週間再生数1000万回超えの通算週数」歴代1位記録を33週に更新。また、同曲が持つ歴代1位の「連続TOP3入り」記録を57週連続、通算58週にそれぞれ更新し、累積再生数を6億1692.0万回に伸ばした。3位にはBE:FIRSTの新曲「GRIT」(5月26日配信開始)が初登場。CDシングル「GRIT」(5月28日発売)から先行配信リリースされた表題曲は、週間再生数950.7万回を記録した。8位(先週7位)には「夢中」(週間再生数674.5万回/前週比29.9%増)もランクインしており、自身初の2作同時TOP10入りを果たした。4位(前週5位)はMrs. GREEN APPLEの「天国」(週間再生数837.8万回/前週比38.4%増)で、4週連続TOP5をキープ。累積再生数を3553.2万回とした。5位(前週3位)はHANAのメジャーデビュー曲「ROSE」(週間再生数811.1万回/前週比21.0%増)。4/14付での初登場1位デビューから9週連続でTOP5をキープし、累積再生数を8329.0万回に伸ばした。6位(前週6位)のサカナクション「怪獣」(週間再生数724.9万回/前週比31.3%増)は初登場から15週連続TOP10入り。前週に自身最速の登場14週で1億回の大台を突破した同曲は、累積再生数を1億1183.0万回に伸ばした。7位(前週9位)のback number「ブルーアンバー」(週間再生数684.3万回/前週比37.6%増)は5週連続TOP10入り。累積再生数を2891.0万回とした。10位(前週4位)は、ちゃんみなの約6年前の楽曲「SAD SONG」(週間再生数625.5万回/前週比6.2%減)。自身がプロデューサーを務めたオーディション最終審査『No No Girls THE FINAL』(1月11日、Kアリーナ横浜)のファイナリスト10人とともに、5月16日公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で再び歌ったことで大きな反響を呼び、2週連続TOP10入り。累積再生数を5101.2万回に伸ばした。アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、1位はMrs. GREEN APPLE。週間総再生数は1億216.9万回(前週比36.4%増)、曲数は30曲(前週比±0)で、前出のとおり、史上初となる通算4回目の週間1億回超えを突破した。総再生数2位(前週2位)も変わらずback numberで3455.3万回(前週比25.1%増)。3位(前週4位)はVaundyで2728.6万回(同32.1%増)、4位(前週3位)はちゃんみなで2333.2万回(同11.2%増)、5位(前週5位)はYOASOBIで2180.0万回(同22.5%増)と続いた。総再生数TOP30内で急上昇したのは、TOP10入り2曲が牽引したBE:FIRST。前週比2.4倍の1830.3万回と急伸し、前週16位→8位と8ランクアップした。5月29日に東京ドームでツアーファイナルを迎えたことが各メディアで報じられたサザンオールスターズは、前週比6.8倍の654.4万回を記録。前週TOP30圏外→25位にジャンプアップした。【初登場トピック】■BE:FIRST「GRIT」が3位 SEVENTEEN「THUNDER」が13位今週付の初登場最上位は、現在初のワールドツアーを開催中のBE:FIRSTが5月26日に先行配信した新曲「GRIT」。週間再生数950.7万回で3位に初登場した。これまでの成功の秘訣は「不屈の精神」であると、世界に向けて新たな一歩を宣言するアグレッシブなHIP HOPチューン。5月26日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』でテレビ初披露された。同曲は、5月28日発売のCDシングル「GRIT」の表題曲。シングルには、フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌で、今週付8位の「夢中」、メンバーソロ企画第3弾となるRYUHEIのソロ曲で今週付初登場372位「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」の計3曲が収録される。このほか、韓国の13人組グループ・SEVENTEENの「THUNDER」(5月26日配信開始)が13位に初登場。週間再生数551.5万回は、海外男性グループ今年度最高記録となった。同曲は、同日付週間アルバムランキングで初登場1位を獲得したアルバム『HAPPY BURSTDAY』(5月27日発売)のタイトル曲となっている。