The Trump Organization has zero involvement with this wallet product. @EricTrump and I know nothing about it. Stay tuned-World Liberty Financial @worldlibertyfi, which we have been working tirelessly on, will be launching our official wallet soon. https://t.co/h1wO7dy6AX— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 3, 2025

I run @Trump and I know nothing about this project! @worldlibertyfi @AmericanBTC https://t.co/AnlQAKDcqf— Eric Trump (@EricTrump) June 3, 2025

To be clear, our family has zero involvement with this wallet. https://t.co/5NE6cZZQlO— Barron X Spaces (@BarronXSpaces) June 3, 2025

Our partnership with the team to build @TrumpWalletApp represents our commitment to onboarding mainstream audience deeper into crypto.



Most US users (and mainstream users worldwide) use centralized exchanges today, but we know that the newest metas on crypto happens…— Jack (@0xLeoInRio) June 3, 2025

ATTN: Trump Digital Trading Cards Collectors!



Effective March 1, Trump Digital Trading Cards is migrating to Magic Eden. As one of the leading marketplaces for Polygon NFTs, Magic Eden has set up a dedicated team to help you manage your Trump Digital Trading Cards collection.…— CollectTrumpCards (@CollectTrump) March 1, 2024

Trump's sons distance themselves from new Trump-branded crypto venture - ABC Newshttps://abcnews.go.com/US/trumps-sons-distance-new-trump-branded-crypto-venture/story?id=122470346Trump Walletの正式発表後、トランプ大統領の息子であるドナルド・トランプ・ジュニア氏が「()トランプ・オーガニゼーションはこのウォレット製品に全く関与していません。私と(弟の)エリック・トランプは何も知りません。私たちが精力的に取り組んできたWorld Liberty Financialが、まもなく公式ウォレットをローンチする予定です」と投稿。エリック・トランプ氏とバロン・トランプ氏も同様に関係を否定しました。トランプ大統領はこの件に関してコメントしていません。Trump Walletの公式サイトには「これはトランプ大統領公式 EdenはGetTrumpMemes.comと提携し、世界初にして唯一のGetTrumpMemes.comは公認です。Trump Wallet Waitlisthttps://trumpwallet.com/Magic EdenとGetTrumpMemes.comの間で取り決めがあったものの、ドナルド・トランプ・ジュニア氏らに伝わっていないのか、そもそもMagic Edenが勝手に進めた計画なのか、あるいは他の理由があるのかはわかっていません。Magic Edenのジャック・ルーCEOは、Trump WalletをXで発表して以来、コメントを出していません。Trump Walletの公式Xアカウントも存在しますが、何らかの理由で凍結されています。トランプ大統領の「公式」をうたうサービスは、トランプ大統領公式NFTカードの「トランプ・デジタル・トレーディングカード」など他にもあります。トランプ・デジタル・トレーディングカードはトランプ・オーガナイゼーション等トランプ氏一族の会社が運営するものではなく、トランプ・オーガナイゼーションに関連する事業体から有料ライセンスを取得してサービスを展開しているコミュニティ事業体です。Magic Edenも同様に有料ライセンスを取得してサービスを展開し始めた可能性があります。なお、トランプ・デジタル・トレーディングカードは2024年3月にMagic Edenへ管轄を移しています。