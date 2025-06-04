2025年6月3日、NFTマーケットを運営するMagic Edenという企業が「Trump Wallet」という新しい仮想通貨ウォレットサービスを発表しました。その名の通りドナルド・トランプ大統領のミームコイン「

UPDATED: Trump to launch branded crypto trading application

https://www.citationneeded.news/trump-crypto-wallet/

Trump's sons distance themselves from new Trump-branded crypto venture - ABC News

https://abcnews.go.com/US/trumps-sons-distance-new-trump-branded-crypto-venture/story?id=122470346

Trump Walletの正式発表後、トランプ大統領の息子であるドナルド・トランプ・ジュニア氏が「()トランプ・オーガニゼーションはこのウォレット製品に全く関与していません。私と(弟の)エリック・トランプは何も知りません。私たちが精力的に取り組んできたWorld Liberty Financialが、まもなく公式ウォレットをローンチする予定です」と投稿。





エリック・トランプ氏とバロン・トランプ氏も同様に関係を否定しました。トランプ大統領はこの件に関してコメントしていません。









Trump Walletの公式サイトには「これはトランプ大統領公式 EdenはGetTrumpMemes.comと提携し、世界初にして唯一のGetTrumpMemes.comは公認です。

Trump Wallet Waitlist

https://trumpwallet.com/



Magic EdenとGetTrumpMemes.comの間で取り決めがあったものの、ドナルド・トランプ・ジュニア氏らに伝わっていないのか、そもそもMagic Edenが勝手に進めた計画なのか、あるいは他の理由があるのかはわかっていません。

Magic Edenのジャック・ルーCEOは、Trump WalletをXで発表して以来、コメントを出していません。Trump Walletの公式Xアカウントも存在しますが、何らかの理由で凍結されています。





トランプ大統領の「公式」をうたうサービスは、トランプ大統領公式NFTカードの「トランプ・デジタル・トレーディングカード」など他にもあります。トランプ・デジタル・トレーディングカードはトランプ・オーガナイゼーション等トランプ氏一族の会社が運営するものではなく、トランプ・オーガナイゼーションに関連する事業体から有料ライセンスを取得してサービスを展開しているコミュニティ事業体です。Magic Edenも同様に有料ライセンスを取得してサービスを展開し始めた可能性があります。

なお、トランプ・デジタル・トレーディングカードは2024年3月にMagic Edenへ管轄を移しています。