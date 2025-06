毎日の食事では充分に摂取することが難しい鉄分を2粒にギュッと高配合！UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄」

UHA味覚糖は、UHAグミサプリ 鉄を販売中です。

UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄」

◆ 発売場所 : 全国のドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗もあります。

価格 : オープン価格

UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄」は毎日の食事では充分に摂取することが難しい鉄分を2粒にギュッと高配合。

しっかりと鉄分を補給したい方におすすめです。

【UHAグミサプリとは】

「UHAグミサプリ」はグミのカタチをした美味しく手軽に続けやすいサプリメントシリーズです。

1日2粒で必要な栄養素を摂取できます。

美味しく、楽しく健康習慣をしたい方におすすめです。

「UHAグミサプリ」のラインナップは、普段の食事では不足しがちなベースサプリメントの他、現代人のお悩みをサポートする成分をラインナップに揃えています。

