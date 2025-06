こっちのけんとさんが鉄分“ギリギリ”な人へ歌う！UHA味覚糖「UHAグミサプリ」CM 第2弾

UHA味覚糖は、サプリメントブランド「UHAグミサプリ」の第2弾となるCMを、6月7日(土)より公開します。

UHA味覚糖「UHAグミサプリ」CM 第2弾

第1弾のマルチビタミンに続き、CMソングはアーティストのこっちのけんとさんに「はいよろこんで」の替え歌を制作していただきました。

イラストレーターの室木おすしさんによる個性的なキャラクターとテンポよい動きが印象的なCMを楽しめます。

■こっちのけんとさんが「はいよろこんで」にのせて女性の鉄分不足を呼びかける!

厚生労働省の調査によると20〜40代の女性のうち65%が「貧血」もしくは「かくれ貧血」(※1)と言われています。

その原因のひとつとして、“1日に必要な鉄分約10mgを摂取するためにはほうれん草を約20株食べなければならない”(※2)という摂取の難しさがあります。

「UHAグミサプリ」はそんな食事で摂りにくい鉄をギュッと凝縮し、おいしく簡単に鉄分補給を可能にする商品です。

鉄分のギリギリにもっと気づいてほしい…ということで「ギリギリダンス」を「ギリギリです」という歌詞に変え、こっちのけんとさんが鉄分不足を呼びかけるCMを制作しました。

■注目のイラストレーター室木おすしさんがキャラクターデザインを担当!

「とことんビタミン〜マルチビタミン〜」篇に続き、イラストはオモコロライターであり漫画家としても活躍する室木おすしさんが担当。

漫画本の出版や最近あさイチなどTV出演もしている室木氏が描く、独特なタッチのキャラクターも見どころです。

■CMストーリー

ほうれん草を二宮金次郎スタイルで背負い、むしゃむしゃと頬張っている女性たち。

1日に必要な鉄分を摂るために20株のほうれん草を食べようとしますが(※)、途中からだんだんと無理なことに気づき…絶望!すると、こっちのけんとさんが「UHAグミサプリ 鉄」「UHAグミサプリ 鉄&葉酸」を持って登場!「はいよろこんで」のメロディーに乗せて、UHAグミサプリをオススメするストーリーです。

テンポよく動く室木おすしさんのアニメーションや、アイアン化するこっちのけんとさんが見どころです。

縦型バージョンとダンスパートのみの15秒版も併せて楽しめます!

■プロモーション概要

【TVCM】

タイトル : 「ギリギリです〜鉄、鉄&葉酸〜」篇 15秒

放送開始日: 2025年6月7日(土)〜

放送地域 : 全国にてオンエア

タイトル : 「ギリギリです〜鉄、鉄&葉酸〜」篇 30秒

放送開始日: 2025年6月7日(土)〜

放送地域 : 全国にてオンエア

【WEB CM】

タイトル : 「ギリギリです〜鉄、鉄&葉酸〜」篇 縦型ムービー

配信開始日: 2025年6月7日(土)〜

■アーティストプロフィール

こっちのけんと

キャッチコピーは「緑のマルチアーチスト」。

楽曲制作や映像制作、デザインなど幅広いアーティストとして活動中。

実体験をもとにした人間味のあるパワフルだけど どこか繊細な楽曲で経験をしたことがなくとも聞いた人が「自分事」として捉えてしまう共感性の高い歌詞が特徴。

2024年5月27日にリリースした6th single「はいよろこんで」はSNSを含む総再生回数が190億回を突破。

ストリーミング再生回数は2.5億回を突破し、MusicVideoの再生回数は1.7億回を超えている。

日本のみならず海外チャートでも1位を獲得するなど、大きな注目を浴びた。

2024年の年間Billboard JAPAN“Heatseekers Songs”で、「はいよろこんで」が1位にランクイン。

第66回輝く!日本レコード大賞にて最優秀新人賞を受賞。

第75回NHK紅白歌合戦に初出場。

■イラストレータープロフィール

室木おすし

イラストレーター、漫画家、オモコロライター、3児の父という4つの顔を持つ。

一目で室木氏の絵だと分かるおもしろかわいいタッチが特徴。

24歳からフリーのイラストレーターとして活動を始め、2015年よりWebメディアオモコロでライターを務める。

2020年にはXにて『貴重な棒を持つネコ』を連載開始。

投稿される4コマを心待ちにするフォロワーが急増し人気となり、2021年4月に書籍化された。

テレビ朝日のトークバラエティ番組『マツコ&有吉 かりそめ天国』のイラストを2023年5月12日〜2024年1月5日まで手掛けたことで、その名を広めた。

オモコロでの連載をまとめ2024年2月に出版された『たまに取り出せる褒め』は、自身の心に大切にしまっている褒められ体験をあたたかく描き、読者の共感を呼んだ。

現在も重版を繰り返すほどの人気作。

最近では、NHKの情報番組『あさイチ』へ出演。

■商品概要

【鉄分不足が気になる方に】

●UHAグミサプリ 鉄

毎日の食事では充分に摂取することが難しい鉄分を2粒にギュッと高配合。

しっかりと鉄分を補給したい方におすすめです。

UHAグミサプリ 鉄

●UHAグミサプリ 鉄&葉酸

プルーン70個分の鉄分(※)と、葉酸240μgをグミ2粒に凝縮。

葉酸は水溶性ビタミンで体の中に蓄積されにくい栄養素なので継続して摂取することが大切です。

(※) 日本食品標準成分表(八訂)、生プレーン1個可食部を70gとしています。

UHAグミサプリ 鉄&葉酸

【UHAグミサプリとは】

「UHAグミサプリ」はグミのカタチをした美味しく手軽に続けやすいサプリメントシリーズです。

1日2粒で必要な栄養素を摂取いただけます。

美味しく、楽しく健康習慣をしたい方におすすめです。

「UHAグミサプリ」のラインナップは、普段の食事では不足しがちなベースサプリメントの他、現代人のお悩みをサポートする成分をラインナップに揃えています。

(UHAグミサプリ 26成分 2025年4月16日現在)

◆ 商品名 : UHAグミサプリ 鉄/UHAグミサプリ 鉄&葉酸

◆ 発売場所 : 全国のドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗もあります。

◆ 価格 : オープン価格

■制作スタッフリスト

広告会社 :ADEX 日本経済広告社

ECD :中村 方彦

SCD/AD :芦川 久美子

CW/PL :角川 知紀

PL :臼井 玲奈

CP :大槻 泰弘

CAS :中島 宏

制作会社 :ダンスノットアクト

P :中村 祐大

PM :山下 千裕/北川 侑磨

演出 :白川 東一

エディター(オフライン/オンライン):大西 正人

Music :佐藤 能久

ミキサー :大西 洋平

イラストレーター :室木 おすし

振付 :KOTARO IDE

アーティスト :こっちのけんと

