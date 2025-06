麻布十番発のマンツーマン英会話！アンカースタジオ英会話神谷町校

「アンカースタジオ英会話」は、2025年6月11日(水)に、アンカースタジオ英会話「神谷町校」を、神谷町駅から徒歩1分の好立地にオープンします。

アンカースタジオ英会話神谷町校

開校日 : 6月11日(水)

所在地 : 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-4 クレッセント虎ノ門5階

アクセス : 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」の4a出口(徒歩1分)

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」のA2a出口(徒歩4分)

ネット受付: 年中24時間

電話受付 : 平日 13:00〜20:00、土 10:00〜18:00

先行予約 : 03-6277-4880(本日6月4日より6月10日まで)

店舗TEL : 03-6435-8850(6月11日より)

神谷町交差点から、桜田通り沿いに徒歩1分のオフィスビル5階となります。

虎ノ門ヒルズも近く、便利な立地です。

また、「アンカースタジオ英会話ジュニア」も併設され、英検・TOEFL対策、留学対策なども充実しています。

6月4日(水)より、先行予約を開始します。

■アンカースタジオ英会話の紹介 〜 質の高いマンツーマン・レッスンを!

アンカースタジオ英会話は、大きな夢でも、小さな夢でも、お客さま一人ひとりの大切な夢を叶えたい、という真摯な思いから誕生しました。

マンツーマンだから、一人ひとりのお客様のニーズを考えてレッスンができるし、マンツーマンだから、たくさんの時間、お客様が英語を話す機会がつくれます。

お客様に長く続けていけるように、質の高いマンツーマン・レッスンをリーズナブルな価格で提供したい。

それが、当スクールのミッションです。

■グループ・レッスンの価格で、マンツーマン・レッスンを!

このスクールでは、「大手スクールのグループ・レッスンの並みの価格でマンツーマンを提供するにはどうしたら良いか」という逆の発想から、徹底したコスト削減をしています。

さらに、多くのスクールと異なり、安心の月謝制です。

多額のレッスン料を前払いする必要がありませんので、安心してレッスンを始めることができます。

■講師の質がそのまま英会話レッスンの質、さらには英会話スクールの質だと信じています!

大手英会話スクールのような大きな広告宣伝は一切かけていません。

お客様から頂いたレッスン料は、優秀な講師を採用することに集中的に費やしています。

講師は全員、大学卒業資格を有する、英・北米・オーストラリア圏出身のネイティブ・スピーカー。

講師採用率は1%台となっています。

さらに、日本語が堪能な講師も常駐していますので、初心者の方やお子さんも安心です。

■一人ひとりのニーズに合わせた完全なオーダーメイドを実現!

お客様一人ひとりのニーズに真剣に向き合っていくため、お客様が自由にレッスンの内容を決めることができる完全なオーダーメイドです。

オーダーメイドなので、旅行やお仕事など、自身が英語を使いたいシーンに合わせたレッスンができます。

また、初心者コース、ビジネスコース、時事英語コース、トラベル英会話コース、帰国子女コースなど、多種多様なコースから、レッスンを自由にカスタマイズできます。

さらに、試験対策(TOEFL、IELTS、英検など)も徹底的にできます。

■マンツーマン・レッスンを人気の時間帯でも、オンラインでも!

大手スクールでは、グループがメインなので、平日の夜間や週末など人気の時間帯には、マンツーマン・レッスンがなかなかとれません。

マンツーマンに特化することで、人気の時間帯でも、多くのレッスンを提供できます。

さらに、オンラインでの受講も可能なので、とても便利です。

もちろん、お気に入りの講師を選んでいただけます。

また、明るく、おしゃれな個室で楽しくマンツーマン・レッスンを受けることができます。

■アンカースタジオ英会話ジュニア(小中高生向け)も併設。

英語脳と英語耳の習得。

本物の英語力が身につきます!

アンカースタジオ英会話は、マンツーマン・レッスンなので、お子さんが、たくさん英語に触れることができます。

“たくさん”聞けて、“たくさん”話すことにより、着実に上達します。

また、他のお子さまの目を気にせず、のびのび会話ができるので、英語力に自信のないお子さまでも安心です。

完全カスタマイズ方式なので、一人ひとりのお子さまに合わせて無理なく学べます。

そのため、プリスクールや帰国子女など、レベルの高いお子さまの才能も伸ばしてあげることができます。

さらに、レッスンは、All English方式ですので自然と“英語脳”と“英語耳”が身につきます(レッスンで使うテキストにも日本語はありません!)。

また、大人には難しいフォニックスも、「言語の天才」である子供は、無理なく習得できます。

フォニックスの習得により、きれいな発音が身につきます。

