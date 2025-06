アクリルキーホルダーとセットで登場！「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」× 「生ホイップは飲み物(R)」コラボ缶5種類

エム・ジー・ケイは、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の「アーリャ」「有希」「マーシャ」「綾乃」「政近」の各キャラクターをイメージした新感覚デザート「生ホイップは飲み物(R)」とアクリルキーホルダーのセット商品5種類を、2025年6月4日(水)より販売中です。

「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」× 「生ホイップは飲み物(R)」コラボ缶5種類

エム・ジー・ケイは、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の「アーリャ」「有希」「マーシャ」「綾乃」「政近」の各キャラクターをイメージした新感覚デザート「生ホイップは飲み物(R)」とアクリルキーホルダーのセット商品5種類を、2025年6月4日(水)より販売中。

また、同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」にて、2025年6月4日(水)10時30分から予約受付を実施しています。

【商品特徴】

TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」に登場する「アーリャ」「有希」「マーシャ」「綾乃」「政近」のラベルと、各キャラクターをイメージした味の「生ホイップは飲み物(R)」に、「アクリルキーホルダー」がついたセット商品です。

また、各商品のミニキャラは、人気イラストレーター「さなだ」氏(X:@sanada_illust_2)による描き起こしイラストとなります。

※画像は開発中のものです。

実際の商品とは多少異なる場合があります。

■生ホイップは飲み物(R) 白ニーハイ・じゃあ履かせて味(ミルクバニラ風味)とアクリルキーホルダーのセット

あの印象的で有名なシーンに着想を得て、同社パティシエが数百種類におよぶ素材を丹念に試作・調整し、ついに完成させた新作スイーツが誕生しました。

一口頬張ると、まるで“ニーハイ”を履かせてもらうアーリャが目の前で待っているかのような不思議なときめきをイメージして、味わいと食感にこだわり抜いています。

アニメのワンシーンを連想させるような特別な体験を、ぜひこの新作スイーツで楽しめます。

<生ホイップ缶>

アーリャ

<アクリルキーホルダー>

アーリャ・アクキー

■生ホイップは飲み物(R) てへぺろ味(一味唐辛子風味)とアクリルキーホルダーのセット

激辛好きの有希のために、同社パティシエがさまざまな工夫を重ね、甘い生ホイップにピリッと刺激的な辛さをプラスした新感覚スイーツを開発しました。

一見やさしい甘さの中に、思わずクセになるスパイシーな味わいを織り交ぜており、辛いものが大好きな方はもちろん、甘党の方にも新しいおいしさを堪能できます。

ただし、辛いものが苦手な方は、有希の持つ裏の顔にも似た刺激に十分にご注意ください。

<生ホイップ缶>

有希

<アクリルキーホルダー>

有希・アクキー

■生ホイップは飲み物(R) ほんわかロシアンティー味(いちご紅茶風味)とアクリルキーホルダーのセット

マーシャのロシアンティーを「実際に味わいたい」という思いを最優先に、同社パティシエが生ホイップは飲み物(R)専用のフレーバーを開発しました。

いちごの甘酸っぱさを活かしたこの新フレーバーは、紅茶のコクや渋みとの相性が抜群。

口に広がるフルーティーな風味が、まるでマーシャと一緒に本場のロシアンティーを楽しんでいるかのような特別なひとときを演出します。

新感覚のロシアンティーを楽しめます。

<生ホイップ缶>

マーシャ

<アクリルキーホルダー>

マーシャ・アクキー

■生ホイップは飲み物(R) 敬愛のまなざし味(ブルーベリー風味)とアクリルキーホルダーのセット

綾乃が政近を敬愛のまなざしで見つめる、あの印象的な表情からインスピレーションを受け、同社パティシエがブルーベリーを使用した新フレーバーを開発しました。

深みのある色合いと爽やかな酸味が織りなすブルーベリーの魅力を存分に活かし、まるで綾乃の瞳に映る敬愛の想いを味わうかのような体験をお届けします。

<生ホイップ缶>

綾乃

<アクリルキーホルダー>

綾乃・アクキー

■生ホイップは飲み物(R) 黙ってこの手を取れ!味(ヘーゼルナッツ風味)とアクリルキーホルダーのセット

政近がアーリャに「なら、俺がお前を生徒会長にしてやる」と告げたあの名シーンをモチーフに、同社パティシエが新たなフレーバーを開発しました。

本作に使用したヘーゼルナッツ(セイヨウハシバミ)は、花言葉である「仲直り」「真実」「調和」「直感」「知恵」がこの名シーンとリンクすることから採用。

政近とアーリャが共に歩み始める名シーンと味わいを融合させ、特別な体験をお届けします。

<生ホイップ缶>

政近

<アクリルキーホルダー>

政近・アクキー

【商品概要】

商品名 :生ホイップは飲み物(R)

(時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん・コラボ缶)

種類 :全5種

・アーリャ:白ニーハイ・じゃあ履かせて味(ミルクバニラ風味)

・有希 :てへぺろ味(一味唐辛子風味)

・マーシャ:ほんわかロシアンティー味(いちご紅茶風味)

・綾乃 :敬愛のまなざし味(ブルーベリー風味)

・政近 :黙ってこの手を取れ!味(ヘーゼルナッツ風味)

内容量 :115ml

内容 :1セット(生ホイップは飲み物(R)1缶+アクリルキーホルダー1個)

価格 :1セット 2,500円(税込・送料別途:地域別)

販売場所 :同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」

受付期間 :2025年6月4日(水)10時30分から予約受付を開始します。

発送時期 :2025年6月17日(火)から順次発送 ※受注順に発送します。

※「生ホイップは飲み物(R)」は株式会社ターボスイッチの登録商標(第6535719号)です。

