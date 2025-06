【リボルテック サキ】 近日予約開始 発売日・価格:未定

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック サキ」を近日予約開始することを発表した。発売日や価格は共に未定。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園に所属するRABBIT小隊の「空井サキ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「REVOLTECH(リボルテック)」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品が近日予約開始することを発表しているほか、原型制作はまおーじ氏が、デザイン・イラストはYutokaMizu氏が担当していることも告知している。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.